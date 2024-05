Laurent Battles explique cette difficulté particulière liée à l’OM !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

A la veille du déplacement des Marseillais à Reims, Laurent Batlles explique la différence entre un match à domicile et à l’extérieur, et l’impact que cela peut avoir.

Seulement 2 succès sur 15 possibles en dehors de ses bases (en championnat), c’est le triste bilan qu’affiche l’Olympique de Marseille pour cette saison 2023-2024. En effet, les Marseillais se sont seulement imposés à Clermont et Lorient à l’extérieur, soit contre les 2 derniers du championnat. Alors pour le match de demain face à Reims, le coach phocéen Jean-Louis Gasset a décidé de changer les habitudes pour ce déplacement !

« On va changer les habitudes, on partait le matin du match et là on a pris la décision de partir cette après midi pour arriver à l’hôtel ce soir pour être tranquille. On aura une discussion individuelle demain avec tous les joueurs. On doit être demain à 23h virtuellement européen. »

« À l’extérieur, les adversaires veulent taper ce club emblématique »

Pour Laurent Batlles, il y a clairement une approche différente pour un match à domicile que pour un match à l’extérieur, que ce soit pour l’OM ou pour l’adversaire.

« L’OM ne peut pas jouer de la même manière au Vélodrome et à l’extérieur, c’est logique. On sait ce que représente le Vélodrome pour les joueurs ; à l’extérieur, il s’agit d’une autre approche où les adversaires veulent taper ce club emblématique. Mais l’OM a encore des objectifs individuels et collectifs ».

Selon l’ancien coach de l’ASSE, les Phocéens peuvent se motiver de manière très individuelle : « L’aspect personnel est important, avec les primes ou les joueurs qui veulent se montrer pour diverses raisons, soit parce qu’ils sont en fin de contrat, soit parce qu’ils ont des envies d’ailleurs, soit parce qu’ils veulent rester et convaincre les dirigeants. Tous ces phénomènes entrent en compte ».