Centre de formation : L’OM lance un grand chantier (infrastructures et partenariats)

Alors qu’un groupe de 26 joueurs est parti en Allemagne pour le stage de préparation du groupe professionnel, les premiers travaux du centre de formation de l’OM ont commencé. Les deux nouvelles têtes d’affiche du centre se sont exprimés hier devant la presse quant au renouveau qui s’annonce.

Revoir les infrastructures

Très critique sur l’état du centre de formation marseillais depuis son arrivée, Pablo Longoria a lancé l’opération renouveau. Avec Marco Otero (directeur technique) et Yann Daniélou (directeur du centre) aux manettes, les grands travaux débutent.

A commencer par les infrastructures. « En termes d’infrastructure, il n’y a rien. », résume très froidement Marco Otero, passé par Sion ou encore Valence auparavant, « même pas de salle de musculation et de club house sur l’OM Campus ». « Si je viens visiter les infrastructures du centre de formation avec mon enfant, c’est sûr que je lui dis d’aller ailleurs », assure Yann Daniélou, arrivé l’été dernier. La première étape de la reconstruction sera l’installation d’une pelouse hybride qui va remplacer le synthétique du terrain réservé à la formation.

« L’accompagnement et non plus le partenariat »

Aussi, l’une des grandes problématiques de club ces dernières années est la quantité très faible de joueur sorti du centre de formation. Dans la région, l’OM a établi des partenariats avec des club locaux, mais peine à convaincre les jeunes de s’engager à l’OM.

Le projet OM Next Génération, lancé par Jacques-Henri Eyraud, sera amené à évoluer vers une « logique d’accompagnement plus que de partenariat ». « Quand on arrivait auprès d’un club, le premier truc qu’il nous demandait c’était le montant du chèque pour le partenariat. On veut sortir de cette logique », déclare Pedro Iriondo, directeur de la stratégie du club.

Marco Otero précise : « Au-delà du partenariat financier et d’afficher une bâche de l’OM qui te permettra de convaincre trois minots en plus, le club souhaite mettre à disposition des clubs partenaires des outils de formation et une charte claire« , avant d’ajouter « Plutôt que d’attirer des centaines de jeunes à l’école de foot pour en virer 45 à la fin de saison ».

Nouvelle rigueur

L’école de football va d’ailleurs disparaitre et les équipes débuteront aux U10 « avec une seule équipe par catégorie pour privilégier la qualité à la quantité », explique Yann Daniélou, ancien pro à plus de 200 matchs en Ligue 2. Les effectifs vont donc être drastiquement réduits pour mieux filtrer et inculquer « rigueur et performance« .

Dans cette optique, la catégorie U16 va mourir aussi pour faire jouer des U15 en U17, faute de réel intérêt sportif, car selon le directeur du centre, l’objectif n’est pas le résultat mais « de produire des jeunes prêts pour devenir pro « . « Chaque semaine on ne prépare pas le match, mais le développement du joueur », conclue-t-il.

Enfin, finies les belles promesses et les contrats professionnels distribués trop facilement, Daniélou l’assure : « tout le monde ne peut pas porter le maillot de l’OM ». « Ton rêve est d’intégrer l’équipe première. Moi je vais t’aider à atteindre la réserve, parce que si tu l’atteins, alors tu pourras faire du football ton métier », déclare-t-il.

L’idée est donc de garder l’équipe réserve en place pour faire évoluer les joueurs « dans plein de situations » et garder « une compétitivité ».

Alors, peut-être aura-t-on la chance d’observer les prochains Maxime Lopez ou Boubacar Kamara fouler les pelouses de Ligue 1 sous les couleurs olympiennes ces prochaines années ?