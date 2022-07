[Info FCM] Mercato OM : Les raisons du départ de Jorge Sampaoli !

C’est la surprise du jour : Jorge Sampaoli a quitté l’OM. Le coach argentin laisse son poste à un an de la fin de son contrat, il part sans indemnités. Sampaoli n’avait pas « le même rythme et les mêmes objectifs que celui des dirigeants » selon son communiqué. FCM vous explique plus précisément les raison de cette séparation…

Jorge Sampaoli l’avait déjà fait savoir en conférence de presse en fin de saison, il voulait un effectif adapté à l’ambition du club. L’OM s’est qualifié pour la Ligue des Champions, mais a perdu deux éléments clés Boubacar Kamara (fin de contrat) et William Saliba (prêt). Selon nos informations, Jorge Sampaoli avait des exigences incroyables en termes de recrutement. Dès la fin de la saison il a demandé des joueurs de gros calibres avec de gros salaires équivalents à des joueurs de C1. Des salaires supérieurs à ce que touche Kevin Strootman qui revient de prêt… Sampaoli connaissait l’enveloppe mercato dès la fin de la saison. Mais Jorge Sampaoli a insisté pour obtenir des joueurs qui signent habituellement dans les top clubs européens.

La question des gardien, la divergence de trop

Il y avait déjà un écart de vue entre la direction de l’OM et son coach. D’autant que l’actionnaire majoritaire, Franck McCourt a été clair en donnant la priorité et l’objectif de réaliser des ventes. Ce qui a fait déborder le vase a été la question des gardiens. En début de saison dernière, Sampaoli ne comptait pas sur Mandanda, mais il s’est aperçu que Pau Lopez n’avait peut être pas le niveau de la C1. Alors que Steve Mandanda est un possible partant, le coach argentin a demandé le recrutement d’un gardien de niveau de C1 si cela se confirme. Une exigence refusé par la direction qui vient de faire un gros chèque pour payer l’option d’achat de Pau Lopez. Une divergence de trop qui a conduit les deux parties à se séparer. Pabo Longoria doit maintenant trouver un coach en urgence, il travaille sur plusieurs dossiers…

Comme l’a confirmé Pablo Longoria ce vendredi en conférence de presse, Jorge Sampaoli part de l’OM sans indemnité tout comme son staff.