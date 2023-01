La grosse annonce sur le Mercato de l’OM !

L’Olympique de Marseille sera actif sur le mercato d’hiver, c’est l’annonce d’Igor Tudor ! Le coach détaille même le secteur de jeu où il faudra recruter.

Cet hiver, Pablo Longoria aura du travail ! S’il a déjà entamé les départs de Gerson, Isaak Touré ou encore Luis Suarez, il va devoir palier l’absence longue durée d’Amine Harit. Le Marocain est out pour la saison après sa grosse blessure face à Monaco juste avant la Coupe du Monde et devra donc être remplacé.

On a besoin d’un joueur de plus dans le domaine offensif, c’est sûr — Tudor

Plusieurs noms ont fuité à ce poste mais pour le moment aucun n’a signé. En conférence de presse, Tudor avait affirmé que l’OM devrait se renforcer. Au micro de Prime après la victoire face à Montpellier ce lundi soir, il a confirmé qu’il s’agira d’un recrutement offensif !

« Je suis content du présent. Nous avons marqué huit buts en quatre matchs, dans le domaine offensif ça va bien. Non sérieusement on essaie de faire ce qui est possible de faire mais en janvier, ce n’est pas facile. Par exemple, Pape Gueye était bon aujourd’hui, il aurait pu débuter. Gigot a été très bon jeudi, il n’a pas été titularisé aujourd’hui. La concurrence est bonne, on a de l’effectif. C’est bien pour l’équipe. On grandit comme ça. Mais on a besoin d’un joueur de plus dans le domaine offensif, c’est sûr » Igor Tudor – Source : Prime Vidéo (02/01/23)

Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation — Longoria

« C’est un mercato très particulier. Comme c’est particulier d’avoir une Coupe du Monde en novembre. La Coupe du Monde est un évènement majeur. Chaque fois qu’il y a un évènement majeur dans le football, il y a des mouvements de joueurs qui ont performé dans ce même évènement. Pour moi, c’est particulier. C’est entre un mercato de réparation et un mercato de grands joueurs, que les grands clubs vont se voir obligés d’acheter après cet évènement majeur. Ces mouvements de grands clubs vont provoquer un mercato en cascade pour les autres clubs. Cela va être lié en partie aux performances des joueurs de mi-niveau qui ont pris un grand niveau lors de la Coupe du Monde. Je crois qu’il va y avoir des mouvements pour ce type de joueurs. Après, il y aura un mercato en cascade. Je considère toujours ce mercato d’hiver comme un marché d’opportunité ou de réparation. Bien analyser à mi-novembre quels sont les postes que tu dois renforcer, qu’est-ce que le marché peut t’offrir, qui sont les joueurs qui sont les plus performants et les moins performants à l’intérieur de ton effectif ? Même s’il y avait eu qualification en Ligue des Champions, je ne crois pas qu’on aurait dû changer les effectifs. Je ne crois pas au changement d’effectif à mi-saison. Tu peux améliorer, réparer. C’est un marché de réparation. Tu peux trouver quelques bonnes opportunités, mais pas changer l’âme dans une équipe. Cela se construit pendant la présaison. Pour nous, ça va se construire aussi pendant la préparation qu’on va faire en novembre-décembre. Sinon, tu vas à l’encontre du football. Est-ce qu’on aurait eu plus de possibilités économiques ? Oui, bien sûr. Mais c’est aussi vrai qu’on veut arriver à l’équilibre, ou le plus proche possible, en fonction du fait qu’on considère qu’on a un bon effectif, qu’on a pris la décision stratégique de garder nos meilleurs joueurs parce qu’on voulait plutôt apporter de l’argent via les résultats sportifs que par la vente de joueurs. » Pablo Longoria – Source : Foot Mercato (08/11/22)