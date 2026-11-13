Ibrahim Gomis continue de marquer des points. Titulaire avec les U23 du Maroc lors de la victoire face à l’Éthiopie (1-0), jeudi, le jeune gardien de l’Olympique de Marseille a livré une prestation remarquée. Le journaliste Hakim Zouhri salue son autorité et son assurance dans les buts marocains. À 21 ans, le portier olympien pourrait également franchir un cap dans la hiérarchie des gardiens de Bruno Genesio.

Une belle performance et des perspectives intéressantes pour Ibrahim Gomis. Le jeune gardien de l’OM s’est illustré jeudi lors du succès du Maroc face à l’Éthiopie (1-0), au deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23.

Le Marseillais a notamment réalisé une intervention importante en seconde période pour préserver l’avantage des Lionceaux de l’Atlas, qui avaient ouvert le score par Younes El Bahraoui à la 28e minute.

Une prestation qui a particulièrement convaincu Hakim Zouhri, journaliste qui suit le football marocain.

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