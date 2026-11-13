Ibrahim Gomis continue de marquer des points. Titulaire avec les U23 du Maroc lors de la victoire face à l’Éthiopie (1-0), jeudi, le jeune gardien de l’Olympique de Marseille a livré une prestation remarquée. Le journaliste Hakim Zouhri salue son autorité et son assurance dans les buts marocains. À 21 ans, le portier olympien pourrait également franchir un cap dans la hiérarchie des gardiens de Bruno Genesio.
Une belle performance et des perspectives intéressantes pour Ibrahim Gomis. Le jeune gardien de l’OM s’est illustré jeudi lors du succès du Maroc face à l’Éthiopie (1-0), au deuxième tour des éliminatoires de la CAN U23.
Le Marseillais a notamment réalisé une intervention importante en seconde période pour préserver l’avantage des Lionceaux de l’Atlas, qui avaient ouvert le score par Younes El Bahraoui à la 28e minute.
Une prestation qui a particulièrement convaincu Hakim Zouhri, journaliste qui suit le football marocain.
« Il a fait un match plein en patron »
Sur les réseaux sociaux, Hakim Zouhri n’a pas caché son enthousiasme après la rencontre.
« Ibrahim Gomis avec les U23 aura été l’homme du match… il a fait un match plein en patron. Il a de l’assurance et surtout une belle présence dans les cage du Maroc… Un bel avenir pour le Marseillais avec le Maroc. »
Une appréciation très positive pour le gardien de 21 ans, qui continue d’accumuler de l’expérience au niveau international.
Déjà appelé avec les U23 marocains lors du rassemblement précédent, Gomis confirme sa place parmi les jeunes portiers suivis par la sélection.
Le Maroc disputera le match retour contre l’Éthiopie mardi 17 novembre à Rabat.
Ibrahim Gomis avec les U23 aura été l’homme du match… il a fait un match plein en patron.
Il a de l’assurance et surtout une belle présence dans les cage du Maroc…
Un bel avenir pour le Marseillais avec le Maroc https://t.co/Kwz9rCwfGW
— Hakim (@Z_hakos) November 12, 2026
Une promotion au poste de numéro 2 de l’OM se précise ?
Cette prestation intervient alors que l’avenir de Gomis à Marseille fait déjà l’objet de discussions.
Interrogé sur la possibilité de voir le jeune gardien devenir prochainement le numéro 2 de l’OM, Hakim Zouhri s’est montré optimiste :
« Oui il y a de grandes chance… »
Une perspective qui avait déjà été évoquée par Mohamed Toubache-Ter. Fin octobre, ce dernier avançait une possible promotion de Gomis au début de l’année 2027.
Actuellement, Jeffrey de Lange occupe le poste de titulaire dans les buts marseillais, tandis que Théo Vermot figure parmi ses doublures. Une situation qui pourrait évoluer dans les prochains mois.
Sous contrat jusqu’en juin 2028, Gomis représente une solution interne intéressante pour un club dont les contraintes financières limitent les possibilités de recrutement.
La promotion du jeune gardien n’est toutefois pas encore officialisée. Ses performances avec les U23 marocains constituent un signal encourageant, mais la décision appartiendra à Bruno Genesio et à son staff.
À 21 ans, Ibrahim Gomis semble en tout cas se rapprocher progressivement du groupe professionnel, avec l’espoir de devenir une véritable option derrière Jeffrey de Lange.