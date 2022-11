Mercato : L’idée de l’OM pour palier la blessure d’Amine Harit

Alors qu’Amine Harit pourrait ne pas être disponible pendant plusieurs semaines à l’Olympique de Marseille, le club réfléchirait à faire revenir Gerson, déjà parti pour le Brésil et qui espère signer à Flamengo…

Gerson a quitté Marseille ce week-end mais pourrait déjà revenir d’après La Provence ! L’OM réfléchirait en effet à redonner sa chance au milieu brésilien, surtout après l’absence d’Amine Harit avec son énorme blessure à Monaco ce dimanche. Le club songerait sérieusement à faire revenir le joueur parti au Brésil où il espère trouver un accord avec Flamengo.

La Provence explique que Gerson cherche toujours à signer avec son ancien club mais qu’il est dans une impasse actuellement. L’OM attendrait toujours une offre qui lui conviendrait mais cela n’arrive pas pour le moment. La direction patiente donc jusqu’au 28 novembre, date à laquelle l’entraînement devrait reprendre à Marseille.

Il arrive un moment où on ne pense plus à la partie financière, mais au bonheur du joueur — Marcao

Dans un entretien accordé à TNT Sports, le père de Gerson qui est également son agent a évoqué le retour au Brésil du milieu offensif. Il explique avoir fait des sacrifices financiers afin de faire son retour à Flamengo.

« Aujourd’hui, Gerson veut être heureux en travaillant pour le club qu’il aime Pour nous, l’argent n’a pas d’importance, nous voulons le bonheur de l’athlète. Il veut vraiment jouer pour Flamengo avec tout le respect que je dois à l’Olympique de Marseille. Mais il arrive un moment où on ne pense plus à la partie financière, mais au bonheur du joueur » Marcao – Source : TNT Sports (12/11/22)

Son attitude a signé la fin de son aventure à l’OM

« J’étais au départ un pro-Gerson. C’était l’un des meilleurs joueurs la saison dernière, mais tu ne peux pas cautionner son attitude sur le terrain… Il y a vraiment eu un gros clash en début de saison avec Tudor. On connaît maintenant le caractère de l’entraîneur de l’OM. Pour lui le club est au-dessus de tout, et Gerson a cru qu’il était plus haut que l’Olympique de Marseille. Son attitude a signé la fin de son aventure à l’OM. Quand tu es joueur professionnel, tu as un contrat de travail et tu as des devoirs. Gerson n’a pas respecté l’Olympique de Marseille qui est au-dessus de tout. Gerson c’est pas l’Olympique de Marseille… » Ludovic Leccese – (entraîneur) – Source : Football Club de Marseille (11/11/2022