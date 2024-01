Mercato : L’OM s’est vu refuser une offre pour un attaquant de Premier League !

L’Olympique de Marseille fonce maintenant sur le secteur offensif après le dossier du latéral gauche. Foot Mercato annonce que l’OM s’est vu refuser une offre pour Said Benrahma de West Ham !

L’OM active sur ces dernières semaines de mercato. Après un latéral gauche voire deux, les Marseillais veulent un attaquant pour se renforcer à tous les niveaux cet hiver. L’intérêt pour Said Benrahma semble réel avec une offre formulée aux Hammers d’après Foot Mercato ! La direction marseillaise aurait lancé une offre de prêt avec OA, refusée par les Anglais.

Cette dernière ne serait pas à la hauteur des espérances du club de Londres. West Ham n’est pas contre le départ de Benrahma comme l’explique le site spécialisé mais pas à n’importe quel prix. Pour l’Algérien, les Anglais aimeraient récupérer 23M€ ! A voir si l’OM est disposé à faire une telle offre ou si la cellule de recrutement réussira à faire baisser cette somme.

🚨EXCL: ⚒️🇩🇿 #PL | ◉ L’OM a formulé une première offre à West Ham pour Saïd Benrahma❗️ ◉ Prêt avec option d’achat 💰 ◉ Proposition refusée par les Hammers ❌️ ◉ Intérêts de l’OL, Brentford et Wolves ✅️ Avec @sebnonda https://t.co/ZITebLXiF0 pic.twitter.com/TC4nPHgC6K — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 16, 2024

Onana, ça ne fait pas rêver Daniel Riolo !

Pablo Longoria semble vouloir renforcer l’effectif de l’OM en tentant de récupérer des bons coups cet hiver. Le fameux « recrutement d’opportunité » qu’il a souvent lié à la fenêtre de transfert hivernale. C’est pourquoi il semble aller plus lentement que les autres et que pour le moment, les noms cités dans les médias ne sont pas à la hauteur des espérances.

Pour Daniel Riolo, la déception se fait ressentir. Le journaliste de l’After sur RMC pointe du doigt l’aspect émotif des recrutements de l’Olympique de Marseille lors des dernières année. Pour cet hiver 2024, il ne le ressent absolument pas et semble déçu des pistes de l’OM.

« Onana? Ça ne va pas faire rêver les foules… L’an dernier l’OM, Ounahi ça faisait rêver les foules et Vitinha ça intriguait ! Tu pouvais placer des espoirs en eux. Il s’est passé des choses. A tous les mercatos à l’OM, il se passe des choses ! Les émotions sont là, elles existent. Là j’ai l’impression que dans ce mercato, Pablo Longoria, la machine à émotion, il l’a laissé à la cave ! Une doublure à Lodi? Ils vont essayer BM(W)? Josh Doig pisté? A chaque fois ils prennent des inconnus, on prend des gens et on voit ce que ça donne. «