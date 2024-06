Mercato OM : Ça se complique pour Ndiaye?

Ces derniers jours, on évoquait dans les médias une offre de 20 millions d’euros pour Iliman Ndiaye en provenance de Crystal Palace. Il semblerait que le club anglais aille vers une autre piste !

L’avenir d’Iliman Ndiaye a été remis en question ces derniers jours. L’attaquant sénégalais aurait fait l’objet d’une offre de Crystal Palace pour cet été. Seulement, l’ancien joueur de Sheffield n’est pas la seule piste du club de Premier League. Comme l’explique Fabrizio Romano, la deuxième recrue des Eagles devrait être Daichi Kamada.

L’international japonais arriverait libre après son départ de la Lazio. L’un des chouchous d’Igor Tudor dans le club italien évolue à un poste similaire à celui de Ndiaye et pourrait donc fermer la porte au jeune joueur de l’Olympique de Marseille… Un dossier qu’il va falloir suivre de près cet été !

🔵🔴🦅 Medical tests completed and deal set to be signed for Chadi Riad as new Crystal Palace player.

He will be the first signing as revealed two weeks ago, then next one will be Daichi Kamada on two year deal as free agent. pic.twitter.com/jA9DHBcVTW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 5, 2024