Mercato OM : ça se confirme pour Pogba !

Alors qu’il avait laissé planer le doute sur la suite de sa carrière avec la Juventus, Paul Pogba ne devrait pas continuer son aventure dans le club italien.

« Pogba était un grand joueur, mais nous avons maintenant d’autres projets. Nous avons investi dans différents joueurs et notre équipe est désormais complète », a déclaré Giuntoli ce samedi. Le directeur sportif de la Juventus ferme donc la porte à Paul Pogba pour la suite de sa carrière. Il devrait conclure son contrat et être libre de s’engager avec un nouveau club dès le mercato d’hiver prochain.

