Mercato OM : Des détails de l’offre (supposée) de Marseille pour cet attaquant Mexicain

Peu connu en France, l’attaquant Mexicain José Juan Macias, serait sur les tablettes de l’OM. Mais selon les infos d’un journaliste de Be In Sports Espagne, l’OM n’est pas seul sur le coup !

Actuellement sous contrat avec le club des Chivas Guadalajara, José Juan Macias (20 ans) sort d’une saison réussie au Mexique où il à inscrit 13 buts en 29 matchs avec son club. Le rendement de cet international Mexicain aurait tapé dans l’oeil du club Olympien, qui souhaiterait le recruter. L’OM aurait même fait une offre !

La Real Sociedad aussi sur le coup

Le journaliste de Be In Sports Espagne Fernando Cevallos a ainsi révélé que l’OM aurait fait une offre de 10 millions d’euros pour 80% des droits du joueurs. La tierce propriété étant interdite en France, les 20% restants pourraient se transformer en pourcentage à la revente… Une belle offre, mais inférieure à celle de la Real Sociedad, qui aurait proposé 11 millions d’euros, plus d’éventuels bonus. Néanmoins, cette supposée proposition peut provoquer quelques doutes en raison des finances serrées de l’OM, qui n’a toujours pas vendu de joueurs.