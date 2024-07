Mercato OM: dossier Locatelli, la Juve trouve un accord avec Teun Koopmeiners !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Roberto De Zerbi est officiellement le coach de l’OM pour les 3 prochaines saisons. Pour satisfaire le technicien italien, Pablo Longoria tente de faire venir Manuel Locatelli qui voit débarquer des milieux de terrain à la Juve !

Après s’être offert Douglas Luiz (Aston Villa) et en attendant l’officialisation de l’arrivée de Khéphren Thuram (Nice), la Juve aurait trouvé un accord contractuel avec le milieu international néerlandais de l’Atalanta, Teun Koopmeiners. Selon Alfredo Pedullà, « Koopmeiners – Juventus : accord total d’une valeur de 4,5 millions plus bonus par saison. » Le milieu de 26 ans dispose d’un contrat jusqu’en 2027 avec l’Atalanta, sa cote transfermarkt est de 50M€. La Juventus va devoir vendre pour s’offrir le polyvalent néerlandais, une ouverture pour l’OM dans le dossier Locatelli ?

Un 3e milieu de terrain devrait arriver à la Juve…

#Koopmeiners–#Juventus: accordo totale da 4,5 milioni più bonus a stagione — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 4, 2024





Alors que l’avenir de Jordan Veretout et Geoffrey Kongodbia est incertains à l’OM, le club a d’ores et déjà recruté le jeune Koné. Mais Pablo Longoria pourrait aussi satisfaire son coach en ramenant Manuel Locatelli de la Juventus. Selon Tuttosport, l’avenir du milieu de terrain italien est lié à celui d’Adrien Rabiot. Alors que le club de la Vieille Dame a recruté Douglas Luiz et devrait faire signer Khephren Thuram en provenance de l’OGC Nice, c’est surtout le cas Rabiot qui pourrait tout changer.

L’international français est libre et ne semble pas certain de prolonger comme il l’a confié à Sky Sport après la qualification des Bleus face à la Belgique lundi : « Est-ce que je me sens toujours comme un joueur de la Juventus ? Si je ne suis pas sous contrat, je ne peux pas dire que je suis un joueur de la Juventus. Je n’ai pas envie d’en parler pour le moment. Je pense que les supporters ont compris que je suis concentré sur le Championnat d’Europe avec mon équipe nationale et que nous verrons la suite. Je me concentre à 100% ici, donc évidemment je suis toujours en contact avec le club. » Si Rabiot choisi d’aller à l’Inter ou au Milan, Locatelli pourrait être retenu par Motta…

Si je ne suis pas sous contrat, je ne peux pas dire que je suis un joueur de la Juventus — Rabiot

Selon FootMercato, « Pablo Longoria, Medhi Benatia, Roberto De Zerbi et Giovanni Rossi essayent de travailler pour une piste en Italie qui mène à Manuel Locatelli, milieu italien de la Juventus. » Peu utilisé par Allegri, le milieu de terrain italien ne participe pas à l’Euro et devrait voir débarquer Douglas Luiz, Teun Koopmeiners et Khéphren Thuram. Le media spécialisé dans le mercato précise que « la transaction ne s’annonce pas si simple et le départ du milieu italien pourrait bien prendre la forme d’un prêt payant avec option d’achat qui deviendrait obligatoire sous certaines conditions. Des négociations vont avoir lieu dans les prochaines semaines entre l’OM et la Juventus pour juger la faisabilité d’une telle affaire. En tout cas, le profil de Manuel Locatelli est bien coché et le milieu italien n’est plus opposé à un départ de la Juventus. » Le joueur a toujours fait savoir qu’il serait ravi de retravailler sous les ordres de De Zerbi…

Manuel Locatelli visé par l’OM de De Zerbi

Exclu FM : Retrouvailles entre Locatelli et De Zerbi ? 🇮🇹 ° Piste concrète pour l’OM

° Le joueur réfléchit à un départ

° Juventus pas opposée à une vente

° Mission dégraissage au milieu

° Prêt payant avec OA envisagé – Plus de détails sur @FootMercato https://t.co/esVXkdXleR — Valentin Feuillette (@VFeuillette75) June 29, 2024





L’OM est en passe de faire signer Roberto De Zerbi en tant qu’entraîneur principal de l‘Olympique de Marseille. Des médias italiens, comme la Gazzetta dello Sport, estiment que le milieu de la Juventus, Manuel Locatelli pourrait être une cible de l’Olympique de Marseille. Des spéculations qui se baserait sur la relation entre Roberto De Zerbi et Locatelli qui se sont côtoyés à Sassuolo. Le média affirme tout de même qu’il n’y a aucun intérêt de la cellule de recrutement. Le milieu de terrain est sous contrat jusqu’en 2028 avec le club italien. Cette saison il a disputé 36 matchs de championnat sur 38 possibles en inscrivant un but et délivrant 4 passes décisives. Sa valeur marchande est estimée aujourd’hui à 28 millions d’euros par transfermarkt. Une rumeur qui plaît à beaucoup de supporters marseillais mais qui semble irréalisable. En effet, l’Olympique de Marseille ne dispute aucune Coupe d’Europe alors que la Juventus de Turin est qualifiée pour les phases de poules de Ligue des champions.

Pour le coup les frérots l’article spécule en se basant sur la relation RDZ/Locatelli mais il affirme aucun intérêt de la cellule de recrutement Après c’est pas une hypothèse déconnante on verra bien pic.twitter.com/gOGNXqGu0q — Actualité – Serie A (@ActualiteSerieA) June 24, 2024

