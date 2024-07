Mercato OM : L’incompréhension du clan Veretout

L’Olympique de Marseille a mis Jordan Veretout dans un loft et ne jouera pas les prochains matchs amicaux. Une décision qui ne parvient pas à comprendre le milieu de terrain.

Jordan Veretout est passé de l’un des cadres du vestiaire à mis sur la liste des transferts en quelques semaines. L’arrivée de Roberto De Zerbi a tout changé pour le milieu de terrain qui est maintenant sur le départ. D’après L’Equipe, le joueur ne comprend d’ailleurs pas pourquoi le club l’a relégué à cette position.

Ce qui alimente cette incompréhension, c’est la somme que les Marseillais demandent pour le laisser partir, en plus de le mettre à l’écart, ce qui, selon lui, serait une tentative de le dévaloriser. L’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg est la probable signature d’un autre milieu de terrain après Ismael Koné montre bien que l’ancien nantais n’est pas considéré par le nouveau coach.

❗️Jordan Veretout ne comprend pas la stratégie de l’OM à son égard. Le joueur et son entourage se demandent pourquoi le club cherche à le dévaloriser en le mettant à l’écart tout en demandant une indemnité importante à ses courtisans. [🥇@lequipe] pic.twitter.com/y5ploPhaWj — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 23, 2024

L’OM s’offre « un joueur fiable » avec Hojbjerg

L’Olympique de Marseille a officialisé ce lundi soir l’arrivée de Pierre-Emile Hojbjerg, sa 4e recrue après Lilian Brassier, Ismael Koné et Mason Greenwood. Le club a publié un communiqué pour évoquer le profil et la carrière du milieu de terrain.

Un joueur qui a connu le Bayern Munich et des titres

« Après avoir notamment évolué au sein des équipes de jeunes du FC Copenhague et du Brøndby IF, c’est dans le prestigieux club du Bayern Munich que Pierre-Emile Højbjerg effectue ses débuts dans le monde professionnel. Il fait ses premiers pas en compétition officielle en avril 2013 et devient même le plus jeune joueur à disputer un match de championnat avec le club bavarois à 17 ans et 251 jours. Son passage au Bayern, entrecoupé de deux expériences formatrices sous forme de prêt au FC Augsbourg ainsi qu’à Schalke 04, lui permet également d’être appelé en sélection danoise, dès ses 18 ans, et d’inscrire à son palmarès la Bundesliga et la coupe d’Allemagne », rappelle l’Olympique de Marseille dans le communiqué avant d’évoquer son départ en Angleterre.

Un milieu de terrain coaché par Guardiola, Mourinho et maintenant De Zerbi

« Après sa jeune et fructueuse expérience allemande, il s’engage en 2016 en faveur de Southampton FC. Avec les Saints – dont il devient rapidement le capitaine – le milieu de terrain à vocation défensive dispute 134 matchs et impressionne en Premier League. Sa qualité technique, son abattage au milieu ainsi que sa propension à récupérer des ballons font de lui un véritable taulier du championnat anglais et attirent l’œil de Tottenham, club avec lequel il s’engage à l’intersaison en 2020 », raconte le club. L’OM ajoute ensuite une description du joueur.

« Joueur fiable et bon relanceur, le milieu de terrain danois poursuit sa progression avec le club londonien. En 4 saisons, il dispute 184 matchs, inscrit 10 buts et délivre 16 passes décisives en faveur des Spurs. Joueur d’expérience avec entre autres 36 matchs de Coupe d’Europe et plus de 80 sélections, Pierre-Emile Højbjerg est même élu dans l’équipe type de l’Euro 2020, contribuant activement au parcours qui mène sa sélection jusqu’en demi-finale. Entraîné notamment par Pep Guardiola et José Mourinho au cours de sa carrière, le Danois vient renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi », conclut l’OM qui annonce là sa 4e recrue.