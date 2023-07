Mercato OM : Longoria tente un jeune défenseur central en prêt ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Longoria pourrait recruter un défenseur central en cas de départ d’un des 4 de l’effectif actuel. L’Olympique de Marseille souhaiterait recruter le défenseur du Barça, Eric Garcia. L’opération pourrait se faire sous la forme d’un prêt.

L’Olympique de Marseille souhaiterait se faire prêter Eric Garcia. Selon le média espagnol, Futból Total, le club phocéen serait en concurrence avec Osasuna pour s’attacher les services du défenseur de 22 ans. Si pour le moment aucune arrivée en défense centrale n’est à prévoir du côté l’OM, le départ d’un joueur comme Mbemba ou Isaak Touré, tous les deux observés par plusieurs clubs pourrait changer les choses.

« Le FC Barcelone a reçu plusieurs offres pour obtenir le prêt d’Eric García. Ces offres proviennent de l’Olympique de Marseille et d’Osasuna. Le salaire du joueur est l’un des plus bas du Barça, cela faciliterait son transfert. »

🚨 El FC Barcelona cuenta con diversas ofertas para obtener la cesión de Eric García. Dichas ofertas, provienen del Olympique de Marsella y de Osasuna. Por su parte el salario del jugador es de los más bajos del Barça, lo que facilitaría su cesión. #FCBlive pic.twitter.com/FwR7dOr633 — Fútbol Total (@FutbolTotalCF) July 27, 2023

L’OM aussi sur Lenglet ?

L’information du média espagnol viendrait en compléter une autre, parue il y a quelques jours. Selon Sport, Pablo Longoria aurait effectivement demandé des renseignements au Barça concernant Eric Garcia et Clément Lenglet. Les deux centraux de 22 et 28 ans sont devenus indésirables à Barcelone et pourraient être bradés par le club catalan, en recherche de liquidités.

La saison dernière Lenglet était prêté en Premier League, mais les 15M€ réclamés par le Barça ont refroidi les Spurs. Malgré l’intérêt supposé de l’OM, le joueur dispose d’un salaire conséquent qui pourrait compliquer l’opération.