Mercato OM : Longoria veut un gardien qui a marqué la CDM au Qatar?

L’Olympique de Marseille aurait coché le nom de Yassine Bounou pour la saison prochaine. Le club souhaiterait un prêt en provenance du club andalou qui risque de ne pas jouer la Ligue des Champions.

L’une des révélations de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Yassine Bounou est l’un des gardiens observés par Pablo Longoria d’après les informations des Lions de l’Atlas. Le média spécialiste du football marocain explique que le portier risque de ne pas jouer la Ligue des Champions la saison prochaine si le club andalou ne remporte pas l’Europa League.

Avec cette possibilité, le président marseillais aurait sauté sur l’occasion afin de lui proposer du temps de jeu vu qu’il est passé second dans la hierarchie depuis le départ de Sampaoli. L’OM voudrait concurrencer Pau Lopez la saison prochaine et pourrait réussir à convaincre le Marocain de s’engager à Marseille. La direction tenterait notamment de profiter des bonnes relations qu’elle a avec celle du FC Séville.

L’OM songerait à se faire prêter Yassine Bounou… le Lion de l’Atlas 3 eme meilleur gardien du monde intéresserait Longoria sous forme de prêt…https://t.co/fMymg1yXmk — Hakim (@Z_hakos) May 8, 2023

« Lafont à l’OM ? Je ne vois pas l’intérêt »

Dans DFM, Jean-Charles De Bono est revenu sur cette rumeur. L’ancien joueur de l’OM doute des capacités de l’international français. et estime que son recrutement ne ferait que mettre des bâtons dans les roues de Pau Lopez : « Il n’est pas très constant sur toutes les saisons qu’il a jouées. Il peut passer au travers d’un match. Gérard Gili expliquait qu’il n’était pas très fan du joueur et qu’il ne le voyait pas évoluer à un haut niveau. Je suis assez d’accord avec lui. Il a quelques absences. Ce qui me dérange, c’est que si on parle de Lafont, on oublie Simon (Ngapandouetnbu). Je ne sais pas si ce serait une bonne idée de se séparer de Paul Lopez. Il a trouvé son rythme de croisière avec l’OM. Il fait de très bonnes prestations. Je ne vois pas l’intérêt. La seule raison de la faire partir, c’est de prendre un gardien d’un niveau vraiment supérieur. Une nouvelle concurrence entre Lopez et Lafont pourrait être néfaste pour le club. »