Mercato OM: Pierre Ménès condamne définitivement cette recrue 2023 !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Douzième de Ligue 1 après 13 journées, l’Olympique de Marseille vit une première partie de saison difficile. Les attaquants marseillais sont souvent pris pour cible pour expliquer ces contres-performances. D’après Pierre Ménès, Vitinha n’a pas le niveau et la signature Aubameyang à 34 ans est une « hérésie ».

Dans son émission Face à Pierrot, Pierre Ménès a vivement critiqué Vitinha, qui n’a pas le niveau de l’OM selon lui. Le journaliste reste plus mitigé concernant Aubameyang, même si ce recrutement reste une « hérésie ».

A LIRE AUSSI: Ex OM : Un ancien joueur débarque sur le banc d’un club de Ligue 1 !

Vitinha n’y arrivera jamais. Il n’a pas le niveau !

Face à Pierrot (4/4) : « Un club comme l’OM qui prend un attaquant de 34, c’est une hérésie » Les très jeunes joueurs, la Saudi Pro League, trop de matchs (?), Aubameyang flop (?) et génération 1990 vs génération 2010.https://t.co/3Na6AK0jsI via @YouTube — Pierre Ménès (@PierreMenes) November 27, 2023

« Un club comme l’OM qui choisit un attaquant de 34 ans, c’est une hérésie, a affirmé Pierre Ménès. C’est un choix qui aurait été plus entendable pour des clubs de moindre niveau. Alexis Sanchez est le parfait contre-exemple à cela. Et Vitinha aussi. Il est jeune mais il n’y arrivera jamais. Il n’a pas le niveau ! Aubameyang a raté quelques occasions, notamment la petite balle piqué contre Monaco. Mais il n’a pas non plus une multitude d’occasions par matchs. Si il ne reçoit pas de ballon pour marquer, cela va être compliqué« , a-t-il ajouté.