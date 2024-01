Mercato OM : un milieu argentin visé ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

La fin du mercato hivernal va-t-elle être folle du côté de Marseille ? L’Olympique de Marseille serait intéressé par Carlos Alcaraz, un milieu argentin évoluant à Southampton, en Championship.

Le milieu de 21 ans évoluait en Premier League l’an passé, il avait notamment inscrit 4 buts et offert 2 passes décisives. Cette année, en Championship, il en est déjà à 4 buts et 3 passes décisives.

Carlos Alcaraz est un véritable couteau suisse ! Le natif de La Plata est capable d’évoluer à la pointe de l’attaque comme actuellement dans son club, en tant que milieu central ou bien en tant que milieu droit.

🔹L’OM serait intéressé par Carlos Alcaraz 🇦🇷 (21 ans). Le milieu de terrain de Southampton serait également suivi par Lyon et Nottingham Forest. (@Sport_Witness)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/GqroX7JPUX — MercatOM (@Mercat_OM) January 30, 2024

Recruter un milieu : une nécessité ?

L’OM n’a remporté aucun de ses 3 derniers matchs en Ligue 1. La faute à un effectif réduit dû à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et donc un manque de solution pour le technicien italien. En effet, Gennaro Gattuso doit construire son milieu de terrain sans Gueye, Ounahi et Harit à la CAN, Rongier et Nadir blessés, un Onana décevant et un Kondogbia instable physiquement.

Cependant l’OM devrait récupérer des couleurs suite à l’élimination du Sénégal face à la Côte d’Ivoire en huitième de finale de la CAN. Sarr, Ndiaye et Gueye vont donc revenir à Marseille.

🇸🇳🇨🇮 La Côte d’Ivoire élimine le Sénégal aux tirs au but ! pic.twitter.com/TiMEnHo2u9 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) January 29, 2024

Gueye lui, revient blessé et avec un choix crucial à faire : partir cet hiver ou prolonger ! Longoria, déçu du comportement du Sénégalais ne lui fera aucun cadeau.

🚨 L’OM menace 𝗗’𝗘́𝗖𝗔𝗥𝗧𝗘𝗥 𝗣𝗔𝗣𝗘 𝗚𝗨𝗘𝗬𝗘 𝗗𝗨 𝗚𝗥𝗢𝗨𝗣𝗘 pour toute la deuxième partie de saison s’il ne part pas avant jeudi ! Suspendu par la FIFA durant la première partie de saison, Pape Gueye 🇸🇳 refuse de prolonger avec l’OM mais ne souhaite pas partir cet… pic.twitter.com/7Sp68DCjv3 — Actu Foot (@ActuFoot_) January 29, 2024

Selon sa décision l’OM accélèrerait, ou non, le recrutement d’un milieu. Et le jeune Carlos Alcaraz serait une des pistes olympiennes. Mais attention, l’OM n’est pas seul dans ce dossier. En effet, Lyon serait aussi intéressé !