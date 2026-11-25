L’OM reçoit le Levski Sofia jeudi 26 novembre à 18h45 au Vélodrome, pour la cinquième journée de Ligue Europa. Deuxième de son championnat, le club bulgare compte déjà sept points sur la scène européenne. Bilan, forme récente et joueurs à surveiller : présentation du prochain adversaire des Marseillais.

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Le Levski au contact de la première place

Le Levski Sofia totalise 35 points après 14 rencontres de championnat : onze victoires, deux nuls et une défaite. Le classement publié par le club le place deuxième, à égalité de points avec le CSKA Sofia, qui a disputé un match de plus. Ludogorets suit avec 33 points en 14 sorties. Les résultats de ces quatorze journées donnent 29 buts marqués et neuf encaissés. À l’extérieur, le bilan est encore invaincu : cinq succès et deux nuls, pour onze buts inscrits et quatre concédés. Ces chiffres décrivent une équipe qui a régulièrement pris des points loin de son stade, avant ce déplacement au Vélodrome.

Trois victoires dans les cinq derniers matchs

Le Levski reste sur une victoire 4-1 contre le Lokomotiv Sofia↗. Cette réaction a suivi une défaite 0-3 face au CSKA, son seul revers en championnat. Voici ses cinq dernières rencontres officielles, toutes compétitions confondues :

22 novembre : Levski Sofia – Lokomotiv Sofia 4-1, championnat.

8 novembre : Levski Sofia – CSKA Sofia 0-3, championnat.

5 novembre : Levski Sofia – Jagiellonia 1-0, Ligue Europa.

31 octobre : Dunav Ruse – Levski Sofia 0-1, championnat.

27 octobre : Arda – Levski Sofia 1-1, championnat.

Sept points en Ligue Europa, contre trois pour l’OM

Battu par Salzbourg lors de la première journée (0-1), le Levski a ensuite enchaîné un nul à Nijmegen contre NEC (1-1), une victoire à Plzen (2-1) et un succès à domicile contre Jagiellonia (1-0). Soit sept points, quatre buts marqués et trois encaissés en quatre matchs. Les Bulgares arrivent donc avec trois rencontres européennes consécutives sans défaite. Ils ont également pris quatre points sur six lors de leurs deux déplacements. L’OM, qui compte trois points dans cette phase de ligue, retrouve pour sa part la compétition après le revers 2-3 contre Le Mans↗.

Julio Velázquez et des repères en 4-2-3-1

L’Espagnol Julio Velázquez dirige le Levski. La composition alignée contre le Lokomotiv dessine un 4-2-3-1, avec Grujić et Bouras devant la défense, Soula entre les lignes et Perea en pointe. Il s’agit du dernier onze utilisé, pas d’une composition annoncée pour Marseille : Vladimirov ; Aldair, Dimitrov, Trdin, Maicon ; Grujić, Bouras ; Oko-Flex, Soula, Everton Bala ; Perea.

Des ajustements restent possibles en Europe. Svetoslav Vutsov a gardé le but lors des quatre premières journées de Ligue Europa. Christian Makoun, Kristian Dimitrov, Aldair et Maicon comptent eux aussi quatre apparitions dans cette compétition.

Reinaldo, Bala et les couloirs à surveiller

Reinaldo a marqué deux des quatre buts du Levski en Ligue Europa. Everton Bala et Stivan Stoyanchov ont inscrit les deux autres. En championnat, les statistiques du club créditent notamment Reinaldo et Armstrong Oko-Flex de quatre réalisations chacun. Contre le Lokomotiv, les côtés ont aussi apporté des solutions : Aldair a servi Bala, Bouras a lancé Perea, puis Hevertton a trouvé Maicon pour le quatrième but. Le danger ne se limite donc pas à l’avant-centre. À l’autre bout du terrain, le but concédé en fin de match est venu d’un corner. Ce fait s’ajoute au 0-3 contre le CSKA parmi les alertes récentes.

Les informations disponibles sur l’effectif

Oliver Kamdem, Mustapha Sangaré et Petko Hristov ne figurent pas dans la liste UEFA du Levski pour cette compétition. Sports Mole signale également une blessure au genou pour Radoslav Kirilov dans son point d’effectif du 24 novembre. Asen Mitkov, lui, est entré en jeu dimanche. Le groupe retenu pour Marseille permettra de préciser les disponibilités. Ce rendez-vous intervient plus de vingt ans après le précédent duel entre l’OM et le Levski Sofia↗.