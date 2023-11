OM : Pour Dugarry, Gattuso doit ouvrir les yeux !

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Christophe Dugarry a donné son sentiment sur le travail effectué par Gennaro Gattuso et la situation très compliquée de l’OM après une nouvelle contre performance à Strasbourg ce week-end.

Au terme de la prestation catastrophique de son équipe face à Strasbourg, le coach italien Gennaro Gattuso n’a pas ménagé ses joueurs. L’ancien joueur de Milan a haussé le ton en poussant un gros coup de gueule. Sur les ondes de RMC Sport, dans l’émission Rothen S’enflamme, l’ancien joueur de l’OM Christophe Dugarry estime que le coach olympien doit se remettre en question sur la manière de faire jouer son équipe.

Dans toutes les lignes il y a des faiblesses qui sont très importantes

« Je ne suis pas spécialement inquiet avec Gattuso, dans l’enthousiasme de son équipe également. Je trouve que malgré tout son équipe a une certaine envie, elle débute le match tambours battant elle est solidaire. Elle a par contre des lacunes, des carences… Par contre dans le négatif, est-ce qu’il a la capacité de faire progresser les joueurs ? Pour l’instant j’ai un doute la dessus. Trop de joueurs ne sont aujourd’hui pas au niveau. Dans toutes les lignes il y a des faiblesses qui sont très importantes. La deuxième chose, c’est : Est-il capable de se remettre en question. Aujourd’hui il a une organisation de jeu comme le PSG sauf qu’il n’a pas les joueurs de Paris… Ils ont les pieds tordus, dès qu’ils faut éclairer le jeu, faire une passe décisive, un décalage, il n’y a plus rien. Ce sont des joueurs très moyens qui jouent avec de l’enthousiasme. (…) Donc pour moi il faut déjà renforcer ta défense et arrêter de jouer en se disant on va avoir la maîtrise, en partant la fleur au fusil. Non, offensivement tu es maladroit et défensivement en un contre un tu perds tous les duels. Donc il va falloir que Gattuso se pose et se dise : « Aujourd’hui mon effectif c’est ça. Qu’est ce que je peux mettre en place pour qu’ils jouent dans les meilleures conditions ». Il faut qu’il soit capable de trouver une organisation pour tirer le meilleur de son équipe. Il n’a pas le choix car on ne va pas encore changer d’entraîneur… » a ainsi déclaré l’ancien joueur de l’OM sur les ondes de RMC Sport.

