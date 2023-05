OM – Révélation : Guendouzi avait lui aussi été exclu de l’entrainement ! (la veille du match à Lille)

Extrait de notre dernière émission Débat Foot Marseille où notre consultant Jean-Charles De Bono nous informe que Mattéo Guendouzi faisait aussi partie des joueurs exclus de l’entraînement avant le match face à Lille.

Ce samedi, la surprise était de mise chez les supporters marseillais en voyant le groupe sortir ! Pas de Dimitri Payet ni de Nuno Tavares. Plus tard dans la journée, RMC expliquait qu’il s’agissait d’une sanction de la part de l’OM pour un mauvais comportement à l’entraînement.

Dans Débat Foot Marseille ce lundi diffusé sur FC Marseille, notre consultant Jean-Charles De Bono explique que les deux joueurs n’étaient pas les seuls dans ce cas-là ! « Dimitri Payet, Nuno Tavares ET Mattéo Guendouzi ont été exclu de l’entraînement vendredi. Je peux donner quelques infos que j’ai, de source sûre. On parle de Tavares et Payet mais Guendouzi a été exclu en même temps, annonce notre consultant et ancien joueur de l’OM, Jean-Charles De Bono. Ils sont partis au vestiaire. Quelques minutes après, le coach s’est ravisé et a demandé à Guendouzi de revenir s’entraîner. On a beaucoup entendu parler des deux premiers mais Guendouzi aussi a été sanctionné par Tudor. »

POUR VOIR L’EMISSION EN INTEGRALITE

A LIRE AUSSI : OM : Décision prise par Tudor pour Payet et Tavares

Il est en forme ces derniers temps, il faut faire preuve d’un peu de psychologie

Sur RMC, Marion Bartoli s’est exprimé à ce sujet. Elle n’a apprécié le timing de cette sanction mise au numéro 10 marseillais par le coach. « Si, dans un match au cœur de la saison, un joueur boude et manque de respect à l’entraînement, je suis complètement d’accord pour l’écarter. Un joueur ne doit pas se comporter comme ça. Mais là, Marseille fait tout pour que Payet puisse participer à ce match contre Lille, son ancien club. Et durant ces derniers matchs, il a bien joué. Avoir un joueur technique, ça peut t’aider sur la fin de match où tu n’arrives pas à marquer. Tu sais que c’était probablement l’un de ses derniers matchs en carrière professionnelle contre son ancien club. Il est en forme ces derniers temps, il faut faire preuve d’un peu de psychologie. Il est capable de redonner l’espoir. Ce n’est pas le bon timing »

C’est Tudor, je ne suis pas surprise

Ke choix d’écarté Payet a été commenté sur le plateau du Canal Football Club, où Laure Boulleau a plutôt taclé Payet. L’ancienne joueuse du PSG n’est pas surprise de l’intransigeance de Tudor: «C’est un peu sévère. C’est Tudor, je ne suis pas surprise, on ne va pas changer le personnage. Il reste fidèle à ses idées, à sa discipline. Je suis triste pour Dimitri Payet parce qu’en plus il était dans une bonne période, il a montré ces derniers temps que ses qualités techniques auraient fait du bien à l’OM, y compris contre Lille où ça a manqué de créativité. »