OM : « il va falloir être beaucoup plus méchant !

L’OM traverse un début de saison relativement compliqué, notamment marqué par une élimination en C1 et un jeu qui peine à se mettre en place. Les critiques à l’encontre du coach marseillais Marcelino se multiplient. L’ancien joueur de l’OM estime que son équipe manque de personnalités et de caractère.

Marseille a connu de nombreux bouleversements dans son effectif durant le mercato. Le coach espagnol de l’OM, Marcelino, ne parvient pas proposer un jeu attractif et performant en ce début de saison notamment marqué par une élimination précoce en Ligue des champions, et un début de championnat poussif. Les critiques à l’encontre de l’ancien entraîneur de Valence et du jeu qu’il propose se multiplient. Lors de notre dernière émission Débat Foot Marseille (à suivre chaque semaine le Lundi et le Jeudi sur notre chaine Youtube) l’ancien joueur du club marseillais, Jean Charles de Bono, estime que cet OM manque sérieusement de caractère.

Cette équipe manque de caractère – De Bono

« Je m’aperçois que cette équipe n’a pas le caractère et ça manque de personnalité. C’est vrai qu’on pourrait parler du jeu, c’est une équipe qui a beaucoup de faiblesses et qui manque de leaders. On a laissé partir Guendouzi, lui c’était un sacré personnage. Tu joues plus de 80 minutes à 11 contre 10 face à une équipe de Nantes qui a des soucis de jeu, de points, et de résultats et ils te marchent dessus. Nous on n’a pas de répondant. Pour jouer un rôle dans ce championnat, en Europa League et en Coupe de France, il va falloir être beaucoup plus méchant. Cette équipe manque de caractère, à l’image de son entraîneur, je trouve qu’il est beaucoup trop sage, il n’a pas cette force qu’il pourrait transmettre à ses joueurs pour qu’ils soient beaucoup plus puissant dans certains contacts, certains moment du jeu… », a ainsi déclaré le consultant de Football Club de Marseille, et ancien joueur de l’OM Jean Charles de Bono.