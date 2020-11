OM : Le club « s’étonne » du report du match face à l’OGC Nice !

Ce vendredi, plusieurs sources ont affirmé que le match face à l’OGC Nice serait reporté… L’OM a publié un communiqué, s’étonnant que ce report intervienne si tôt avant la rencontre !

Via la presse, la Ligue a informé que la rencontre entre les Aiglons et les Marseillais serait reporté à cause de cas de COVID-19 dans l’effectif de Patrick Vieira. L’OM espère que le match aura quand même lieu.

« L’Olympique de Marseille s’étonne d’apprendre par voie de presse que la commission COVID, sur demande de l’OGC Nice, serait sur le point de soumettre à la commission des compétitions un avis favorable au report de la rencontre OM / OGC Nice prévue le 21 novembre 2020 à l’Orange Vélodrome.Une telle décision, à plus d’une semaine de la rencontre, paraitrait étonnamment prématurée et serait en totale contradiction avec l’esprit du protocole d’organisation des matches, dans sa dernière version du 30 octobre 2020, qui avait précisément pour but de permettre à un maximum de matches de se disputer.L’Olympique de Marseille a déjà vu le match contre le RC Lens prévu le 30 octobre dernier être reporté et ce match n’a toujours pas trouvé de nouvelle date pour se jouer compte tenu de l’encombrement du calendrier.Alors qu’il est aujourd’hui impossible d’affirmer que l’OGC Nice, l’autre victime de ce contexte troublé, ne dispose pas actuellement d’au moins vingt joueurs professionnels, dont un gardien de but, aptes à disputer la rencontre prévue le 21 novembre prochain, l’Olympique de Marseille serait extrêmement étonné d’une telle décision.En tout état de cause, la décision de ne pas jouer un match ne devrait pas être du ressort d’un club, que ce soit l’Olympique de Marseille ou un autre, ou d’un diffuseur, dans de telles circonstances.Cette décision devrait encore moins être prise 8 jours avant la date prévue pour cette rencontre. Pour rappel, les rencontres RC Lens/FC Nantes et OM/Lens ont été respectivement reportées la veille et à deux jours du match.Le club vient d’adresser un courrier à la commission des compétitions de la LFP afin d’éclaircir ces points et sera très attentif quant à la réponse qui lui sera apportée. »

Source : Communiqué officiel de l’Olympique de Marseille