OM : Le conseil de Casoni pour que Brassier réussisse à Marseille !

En difficulté depuis sa signature à l’Olympique de Marseille, Lilian Brassier a une nouvelle fois vécu une soirée compliquée vendredi face à l’AJ Auxerre. La Provence a questionné Bernard Casoni à ce sujet.

L’ancien joueur de l’OM, Bernard Casoni s’est exprimé sur l’évolution de Lilian Brassier. L’ex brestois est en difficulté depuis sa signature à Marseille et peine à retrouver son niveau. La Provence a donné la parole à celui qui a porté les couleurs du club de 1990 à 1996.

A LIRE AUSSI : Ex OM : « Eyraud? Je le défonce », la décla choc d’Adil Rami !

Parfois il suffit d’une bonne performance pour te faire passer un palier

« Quelqu’un qui arrive à Marseille doit s’adapter. Ce n’est pas toujours évident quand on arrive de l’extérieur et qu’on entre dans ce climat. Il y a beaucoup d’exigence, tout le temps, ce n’est pas facile à apprivoiser, ça demande du temps. Et ça prend plus de temps chez certains. À Marseille, il faut être parfait pendant 90 minutes, avoir un niveau de concentration maximal. Parfois il suffit d’une bonne performance pour te faire passer un palier, et à l’inverse, quand tu en réalises une mauvaise tu recules un peu. Il ne faut pas qu’il s’affole non plus, il faut qu’il se concentre sur ses qualités, ses points forts, le reste va venir tout seul« , a déclaré l’ancien joueur à La Provence.

L’OM veut recruter en défense cet hiver?

Depuis le début de la saison, le problème à l’Olympique de Marseille semble plus défensif qu’offensif. Le club doit réajuster l’effectif lors du mercato d’hiver dans ce secteur où il y a encore des manques. Selon Canal +, la direction aurait ciblé trois profils : un défenseur central et deux latéraux.