OM : Le geste de classe de Longoria (qui se différencie d’Eyraud…)

Nouveau président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a fait un beau geste envers les amateurs de Chauvigny… A la différence d’Eyraud qui ne l’avait pas fait face à Trélissac.

L’Olympique de Marseille a éliminé Chauvigny en seizième de finale de Coupe de France ce dimanche sur le score de 3-0… Après la rencontre, Pablo Longoria a pris la décision de laisser une grosse partie de la recette de la rencontre.

Selon RMC Sport, le club marseillais a laissé 50 000 euros de recette sur les 70 000 euros reçus. Les 20 000 euros restants ont servi à payer les frais d’organisation (les stadiers notamment) de la rencontre et de déplacement.

👏 L’OM laisse une partie de la recette à Chauvigny ! Sur les 70.000 euros de recette, l’OM garde 20.000 euros pour couvrir ses frais et laisse le reste à son adversaire du soir. — RMC Sport (@RMCsport) January 2, 2022

Eyraud ne l’avait pas fait en 2020

Pour rappel, en 2020, Jacques-Henri Eyraud n’avait pas respecté cette coutume qui veut que les clubs de Ligue 1 laisse la recette aux amateurs. Face à Trélissac, l’ancien président marseillais avait créé la polémique. Le président du club de National 2 avait pesté contre cela dans une déclaration postée par La Provence.

« Vous remercierez l’OM qui ne nous a pas laissé sa part de la recette. C’est la troisième fois qu’on joue le club marseillais, et c’est la première fois que cela arrive. Dassier m’avait laissé la recette, Labrune aussi. Merci pour le football amateur ! » Fabrice Faure – Source : La Provence

Les déclarations d’après-match face à Chauvigny

« On a joué ce match avec beaucoup de sérénité, on a respecté l’adversaire et le match. On a été très sérieux ce soir. Dans cette compétition, chaque match est une finale. Et on met à chaque fois les meilleurs joueurs pour aller le plus loin possible. Il y a eu une belle ambiance » Jorge Sampaoli – Source : Conférence de presse (02/01/21)

« Le coach de Marseille a respecté le football amateur. On a fait ce qu’on a pu. Vu le parcours qu’on a fait, c’est un immense plaisir d’avoir rencontré l’OM avec tous ces joueurs de qualité. Perdre 3-0, ok, c’est toujours frustrant mais quand on voit l’équipe qu’on avait en face, je suis très fier de l’ensemble du club. » Stéphane Malloyer – Source : Conférence de presse (02/01/21)