OM : L’énorme chambrage des supporters marseillais après l’élimination du PSG !

Le PSG s’est fait éliminé de la Ligue des Champions ce mercredi soir face au Bayern Munich. Les supporters marseillais n’ont pas hésité à chambrer sur les réseaux sociaux !

Les Parisiens ont reçu leur lot de chambrage depuis ce mercredi soir après l’élimination de leur équipe en Ligue des Champions ! Les supporters marseillais n’ont pas hésité à utiliser les réseaux sociaux pour se moquer de la gifle reçue par le Bayern Munich sur le score de 3-0 en cumul des scores !

Un peu d’ironie

Vous êtes des rageux, peut être que le PSG n’est qu’un club de 8e de finale de C1 mais ça reste les numéro 1 au monde de loin en terme de masse salariale et ça personne ne peut leur enlever — Nassputin (@Nassputin) March 9, 2023

Une déclaration qui va entrer dans la légende?

Je pense qu’on tient l’équivalent PSG du : « En Ligue des Champions ? Pourquoi faire ? » de Thauvin à l’époque https://t.co/y5FkRrOgG7 — MB (@MarwanBelkacem) March 9, 2023

Le chambrage entre potes supporters de différents clubs !

La discussion d’avant match avec un pote supporter du PSG 😭 pic.twitter.com/qQbO5YvDKi — Kemmler 🧡 (@Ke2mler) March 8, 2023

C’EST PAS POUR VOUS !

Son highlight du match

belle prestation Messi j’ai bien aimé quand il a souri dans la pub lays à la fin — Axel (@_Axel_28) March 8, 2023

Le supporter en a marre de venir au stade voir des starlettes comme Messi et Neymar qui n’ont jamais salué, qui n’en ont rien à fout** — Riolo

« Dans le sport on s’en fout des défaites, ce n’est pas un problème la défaite. Il n’y a qu’une seule équipe qui va gagner la Ligue des champions et tu perds plus souvent que tu ne gagnes. Le problème c’est comment tu perds. […] Au bout d’un moment quand tu es supporters du PSG et que tu encaisses beaucoup de choses et, certes ton esprit en a marre au bout d’un moment car l’armée numérique entretient de faux espoirs sur les réseaux sociaux, au bout d’un moment le supporter du PSG il explose parce qu’il n’en peut plus et se dit qu’il en a marre de venir au stade voir des starlettes comme Messi et Neymar qui n’ont jamais salué, qui n’en ont rien à fout** et ont joué la comédie en jouant l’union sacrée sur les derniers matchs. On débriefe plus qu’un match, on débriefe un club qui est devenu la HONTE de l’Europe! Messi ce n’est pas possible, on ne peut pas continuer, Neymar on ne peut pas continuer, Verratti on ne peut pas continuer. Marquinhos il est rentré sur le terrain, il avait le froc plein. C’est terminé, il n’en peut plus. Il flippe, il ne peut plus jouer au foot. » Daniel Riolo – Source : RMC (08/03/23)