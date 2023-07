OM : Marcelino (style, points forts…), Kondogbia… l’avis d’un spécialiste du football espagnol !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

L’OM est dirigé par Pablo Longoria, espagnol, qui vient de recruter un coach espagnol, Marcelino. La première recrue Kondogbia vient de Liga et des rumeurs mercato évoquent d’autres noms en Espagne. Qui de mieux que François-Miguel Boudet (Journaliste de sport, Créateur du site furialiga.fr) pour nous parler des nouvelles recrues de l’OM, en particulier de l’entraineur qu’il connait parfaitement. Interview :

Le style Marcelino

François-Miguel Boudet : « Il a ce 4-4-2 qui va très bien à Valence. Grosse défense, importance de la relation 6-8, contre-attaque, pas forcément de la possession. Quand tu vois l’OM tu te dis que ce n’est peut-être pas le choix qui s’imposait. Après tout dépendra des objectifs, mais je sais qu’on a parlé de Fonseca, pour moi Marcelino a beaucoup plus de références, c’est la catégorie au-dessus. Je l’ai vu réussir dans plusieurs clubs, c’est le haut du panier. En Espagne c’est un top et pour moi il a plus de référence que Luis Enrique. »

Je suis plus serein avec Marcelino à l’OM que Luis Enrique au PSG

François-Miguel Boudet : « En Espagne il a fait remonter Saragosse qui est un très très gros club. Huelva il les as fait monter il les a quasiment mis en Europe, Santander il les a mis cinquièmes de Liga. Il n’y a qu’à Séville que ça n’a pas marché car il avait une relation avec Monchi qui était compliquée. Sinon ce qu’il va faire à Valence c’est énorme. Quand en une saison tu fais gagnes une coupe, tu fais quatrième de Liga et une demi-finale de coupe d’Europe quand tu voyais l’effectif. Rester aussi longtemps sur 3 tableaux c’est énorme. Il attendait un coup de fil de la fédération ensuite mais à l’époque le problème c’est que c’est l’entraineur espagnol le mieux payé du championnat. Il est vraiment réputé, vraiment bon, il est organisé. Son staff est là depuis 20 ans, ça bosse bien. Je suis plus serein avec Marcelino à l’OM que Luis Enrique au PSG ».

Marcelino a fait des trucs de fou en Espagne

François-Miguel Boudet : « Marcelino ça fait 20 ans qu’il tourne en Epagne, il n’a eu que des succès, à Villareal aussi c’était monstrueux, il a fait des trucs de fou en Espagne. Il a gagné 4-0 un derby à San Mamés contre la Sociedad (avec Bilbao) par exemple, ce qui n’était pas arrivé depuis les années 50 ! Si tu n’as pas réussi à avoir Gallardo derrière c’est le top de ce que pouvait avoir l’OM. Mais Gallardo on ne pouvait pas savoir car il n’a jamais entrainé en Europe. Là tu sais ce que tu as, ça va être sérieux. Pour passer le tour de qualif en C1 très rapidement je suis plutôt rassuré car l’OM va bien défendre avec Marcelino. Avec l’équipe que tu as là le premier tour tu dois le passer, le second on verra le tirage. C’est la première fois hors d’Espagne mais cela faisait très longtemps qu’il y pensait. Il me l’avait dit, cela faisait 2,3 ans qu’il voulait s’essayer ailleurs. Aussi, à Marseille il va connaitre une grosse ferveur mais il en a eu : Saragosse, Valence c’est très solide comme pression.»

Marcelino et la gestion de moments difficiles

François-Miguel Boudet : « Valence c’est comme l’OM c’est un peu un club de fous. Tu ne dors jamais dans ce genre de club. De toute façon il y a toujours des problèmes, des crises. Par exemple à Valence lors de sa première saison (2017-2018) il décide de mettre dehors plusieurs joueurs qu’il considère néfastes pour le vestiaire, des gars qu’il ne voulait plus voir, donc il a changé. De mémoire il y avait Diego Alves, le gardien, Enzo Perez aussi je crois. C’était plus de manière humaine que sportive, comment ils étaient dans le vestiaire. C’étaient des joueurs qui étaient là depuis un petit moment, 3-4 ans et avaient des habitudes qui n’étaient pas les meilleures. Il pèse les joueurs, il fait très attention à la nutrition Il fait très attention aux gains marginaux avec son staff, tout ça est très important pour lui. Marcelino et Longoria se connaissent, c’est la première fois que Longoria va être au-dessus de Marcelino dans l’organigramme, mais ils savent gérer. Longoria ne fera pas de sentiment, les joueurs qui arrivent sauront à quoi s’attendre et ceux qui restent savent qu’ils peuvent dégager. »

La transition de Tudor à Marcelino

François-Miguel Boudet : « Tu passes d’équipes à 3 derrière avec Sampaoli et Tudor, avec des équipes un peu liquides, à quelque chose vraiment organisé, quadrillé, il n’y aura pas de surprise à laisser le bloc sur 25 mètres. Ça c’est une règle de base et quand tu es dans le bloc il faut que tu réduises les espaces au maximum. Au niveau tactique s’il y a bien un sujet où je ne suis pas inquiet c’est défensivement. Les joueurs vont avoir une de ces préparations ! Ils vont ramasser les pauvres ! Déjà que Tudor c’était chaud, Marcelino ça va être un peu dans le même gout, voire un peu trop, faut qu’il fasse attention là-dessus. En 2018-2019 (Valence) les joueurs avaient commencé difficilement car la prépa en vu de la C1 était costaude, voire un peu trop car les joueurs étaient un peu brulés en début de saison. En revanche la fin de saison à partir de janvier était excellente. La force de Marcelino en plus c’est qu’il est bon à domicile, c’est une de ses marques de fabrique. L’année dernière l’OM ce n’était pas sa force. 0 points contre Ajaccio, les matchs contre Strasbourg, ça, ça ne passera pas je pense.»

Le choix de recruter Kondogbia

François-Miguel Boudet : « Marcelino a précisé que ce n’était pas une demande personnelle, que c’était engagé avant sa venue. C’est un très bon joueur. Si tu es recruté par Diego Simeone c’est que physiquement tu fais l’affaire et qu’avec les pieds tu n’es pas trop mauvais, surtout quand tu es milieu de terrain. Il avait été élu meilleur joueur de la saison par les supporters qui l’avaient adoré, ils l’avaient surnommé le poulpe. Et puis par rapport par exemple à Rongier, qui est bon, il marque plus, il a une bonne frappe de loin. »

Qui pour jouer à côté de Kondogbia ?

François-Miguel Boudet : « Ça serait bien de garder Guendouzi. Marcelino joue quasiment à deux meneurs. Un meneur est axial, en 8/10 et un autre qui va être sur un côté. A Valence dans ce rôle là il y avait Dani Parejo dans l’axe et sur le côté Carlos Soler qui jouait à droite. Sur le côté où il n’y pas le meneur, il y a un ailier. A Valence par exemple il avait Gonçalo Guedes qui jouait pied inversé à gauche et cela avait très bien marché. Dans un 4-4-2 le jour où ton avant-centre est moins bien c’est bien d’avoir le 9 et demi qui tourne autour etc, dans ce système là Alexis Sanchez marcherait. Si ton équipe type au milieu c’est Under / Guendouzi / Kondogbia / Veretout c’est très bien »

Le nom de Thierry Correia est évoqué

François-Miguel Boudet : « Je vois la rumeur Thierry Correia… Il est nul. Je le connais trop bien ! Il ne faut pas l’acheter. Je ne peux pas être plus clair. C’est un mec de Mendes. Il est arrivé pour 12M€ et 3 de bonus, je te jure il n’a même pas le niveau national 2. C’est une catastrophe ! Alors oui il a un peu progressé, mais il partait de tellement bas. Un latéral droit que tu as acheté 12M€ et que tu veux revendre 8, vu la pénurie de latéraux droits, c’est qu’il n’est pas très fort. Je ne vois pas pourquoi l’OM mettrait 8M€ sur lui. On dit que Clauss ne sait pas défendre donc on va prendre Correia, je dis non, le pied est moins bon et défensivement aussi. Renan Lodi c’est pareil il ne sait pas défendre et il a un salaire de Premier League. »

Quels joueurs pourraient s’adapter au système ?

François-Miguel Boudet : « Payet cela dépendra de lui et du système. Le 4-2-3-1 pourrait l’avantager car jouer sur un côté je n’y crois pas et dans l’axe devant non plus. S’il n’est pas prêt physiquement je n’y crois pas c’est une certitude. Ensuite Guendouzi je le vois bien dans le système, ça serait top. Clauss aussi, peut-être pas latéral, plus en ailier capable de monter mais même en latéral, c’est meilleur que Correia. Cela pourrait être une opportunité pour lui de rejouer dans une défense à 4 en vue de l’équipe de France. C’est aussi différent de Tudor, il va plus raisonner ses efforts, c’est moins contraignant, pas de marquage individuel là ce sera que de la zone. »

Propos recueillis par Lucas Chateau