Bon plan mercato OM : un ailier qui a fait forte impression dans la phase de poule de l’Euro !

Invité dans notre émission Apéro Mercato, Raphfootball a livré son bon plan mercato spécial Euro.

Notre intervenant, issu de notre émission Apéro Mercato, Raphfootball, a donné son bon plan mercato spécial Euro : Dennis Man. International roumain évoluant à Parme, l’ailier est estimé à 9 millions d’euros selon Transfermarkt.

« Dennis Man, c’est un ailier droit, il joue en Serie A, c’est un super joueur de 25 ans. Faux pied, il est très intelligent, très précis dans ses centres aussi. Je pense que ça peut être sympa comme joueur. C’est un international Roumain, il joue pendant cet Euro et il a fait trois bons matchs dans cette phase de poule. Ce qui m’a marqué avec cet ailier c’est qu’il est très complet, il a une très bonne vision du jeu et une grosse frappe à la Malinovskyi. Par contre il ne va pas très vite, c’est pas un ailier feu follet style Belloumi ou Amoura. On est dans un autre style, qu’on n’a pas forcément dans l’effectif aussi. Il est physique, costaud, ailier faux pied. »

