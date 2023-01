Mercato OM : Discussion très avancées avec une nouvelle recrue ?

Hier en conférence de presse, le président de l’OM a confirmé qu’il souhaitait recruter un nouveau joueur pour renforcer l’attaque de l’équipe d’Igor Tudor et ainsi pallier l’absence longue durée d’Amine Harit.

Selon les informations du journaliste de l’Équipe, les dirigeants marseillais seraient très avancés sur ce dossier et pourraient même finaliser dans les prochains jours. Le nom de cette future recrue n’a toutefois pas encore filtré dans les médias…

Noah Mbamba (2005 – Bruges) s’est engagé aujourd’hui avec Leverkusen pour la saison prochaine. Le milieu belge est libre en juin. Marseille était également intéressé #Mercato — Loïc Tanzi (@Tanziloic) January 12, 2023

Pablo Longoria a expliqué ce jeudi en conférence de presse que la priorité de l’OM était de recruter un joueur offensif supplémentaire pour palier l’absence longue durée d’Amine Harit.

Un milieu offensif au profil Harit mais pas de piston

« On ne veut pas recruter de joueurs sur les côtés. On veut un profil similaire à celui d’Amine Harit qui est blessé depuis le match face à Monaco. La stratégie en ce moment c’est de terminer la saison avec 20 joueurs. Aux postes de piston on ne recrutera pas. C’est la position finale du club. Il y aura de la rotation avec Nuno, Clauss, Kaboré et Kolasinac » Pablo Longoria – source : Conférence de presse (12/01/2023)

