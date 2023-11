OM : Riolo crie au scandale ! « Décision honteuse de la LFP »

Journaliste professionnel suiveur de l'OM (olympique de Marseille). Couvre l'actualité de l'OM et du mercato OM pour le média marseillais Football Club de Marseille. Réalisateur de l'émission Débat Foot Marseille ("la Voix"). Formé à l'école de journalisme de Marseille.

Ce mercredi soir, la Commission de Discipline n’a pas sanctionné l’OM pour la blessure de Grosso et le caillassage du bus lyonnais. Pour Daniel Riolo, c’est un scandale absolu !

Il y a quelques jours, le bus lyonnais est arrivé à Marseille et a été caillassé par plusieurs personnes. Fabio Grosso, le coach italien, s’est fait blesser à l’arcade et a saigné abondamment, empêchant donc la rencontre de se jouer. Ce mercredi, la commission de discipline a rendu son verdict : l’OM ne sera pas sanctionné et la rencontre va se rejouer au Vélodrome, avec des supporters, le 6 décembre prochain.

Décision honteuse et scandaleuse de la LFP … le ministère ne va pas intervenir ?

Pour Daniel Riolo, c’est un scandale ! L’éditorialiste de RMC a posté un message sur les réseaux sociaux, demandant même que le gouvernement français intervienne dans cette affaire afin d’alourdir la peine des Marseillais.

« Donc OM OL se rejoue tranquillement au Vel’ ! Donc il s’est rien passé ? On marque pas le coup ? Décision honteuse et scandaleuse de la LFP … le ministère ne va pas intervenir ? », a questionné le journaliste sur Twitter. De son côté, le club lyonnais a aussi mal digéré la décision prise par la LFP.

Donc OM OL se rejoue tranquillement au Vel’ ! Donc il s’est rien passé ? On marque pas le coup ? Décision honteuse et scandaleuse de la LFP … le ministère ne va pas intervenir ? — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 9, 2023

Cette décision inaudible indique sans équivoque que la LFP se déresponsabilise de ces graves épisodes de violence

La commission de discipline de la LFP a décidé de ne prendre aucune sanction contre l’OM après avoir constaté « que les incidents qui se sont produits sur la voie publique ne sont pas susceptibles d’engager la responsabilité du club organisateur ». Une douche froid pour Lyon qui n’accepte pas cette décision !

Voici le communiqué de l’OL :

Cette décision inaudible indique sans équivoque que la LFP se déresponsabilise de ces graves épisodes de violence ayant entraîné :

– L’attaque du car de ses joueurs

– La grave blessure à l’œil de son entraîneur principal, Fabio Grosso – qui a nécessité 12 points de suture et un arrêt de travail – et de son adjoint Raffaele Longo

– L’agression de 6 cars transportant ses supporters ayant emprunté le même itinéraire que celui des joueurs, 20 minutes après les premiers incidents.

Dans le traitement ubuesque de ce dossier où toutes les parties semblent chercher à se défausser de ses responsabilités, l’Olympique Lyonnais tient à rappeler que ces événements graves ont eu des répercussions majeures sur l’ensemble de son équipe professionnelle et de ses supporters.

Par conséquent, l’Olympique Lyonnais annonce faire appel de la décision de la commission de discipline afin de ne pas laisser ces événements inadmissibles sans suite.