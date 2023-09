OM : Un énorme coup dur pour le PSG avant le Classico !

L’Olympique de Marseille se déplacera au Parc des Princes le 24 septembre pour défier le Paris Saint-Germain. Les 2 clubs sont invaincus (2 victoires et 2 nuls) et présentent le même bilan comptable de 8 points. Un joueur important du début de saison parisien est d’ores et déjà forfait pour ce rendez-vous.

Après la réception de Toulouse au Vélodrome pour la reprise de la Ligue 1 le 17 septembre, l’OM enchaînera avec deux déplacements: l’un à Amsterdam pour y défier l’Ajax (21 septembre) et celui au Parc des Princes 3 jours plus tard pour affronter le PSG (24 septembre). Un Classico qui pourrait opposer deux équipes invaincues (2 victoires et 2 nuls) présentant le même bilan de 8 points après 4 journées. Le club de la capitale devra se passer d’un joueur clé de ce début de saison.

Asensio forfait pour PSG-OM

Marco Asensio est forfait pour la réception de Marseille. En fin de semaine dernière, l’Espagne s’est offert un carton face à la Géorgie (7-1). Un match où Luis de la Fuente a cependant perdu sur blessure plusieurs joueurs importants à ses yeux, à l’image de Dani Olmo qui réalise un excellent début de saison mais aussi de l’attaquant du PSG qui souffre d’une contusion au pied. L’international espagnol avait dû quitter ses partenaires à la 44e minute mais aussi le rassemblement puisqu’il n’était pas en état de jouer face à Chypre ce mardi (victoire 6-0). « C’est presque certain que nous ne pourrons pas compter sur Olmo et Asensio pour la trêve d’octobre », a ainsi indiqué le sélectionneur espagnol.

L’ancien joueur du Real Madrid va manquer au minimum 1 mois de compétition. Titulaire à 3 reprises lors des 4 premières rencontres du PSG cette saison (2 buts et 1 passe décisive), Asensio, qui était parmi les hommes clés de Luis Enrique sera indisponible contre Nice (15 septembre ), l’OM (24 septembre ) et Rennes (8 octobre ). Le milieu offensif de 27 ans sera également absent pour les deux premiers matchs de Ligue des Champions, contre le Borussia Dortmund à domicile le 19 septembre, et à Newcastle le 4 octobre.