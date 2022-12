OM : Un premier coup dur pour Tudor face à Toulouse

La reprise de la Ligue 1, ce sera le 29 décembre avec la réception du Toulouse FC ! D’après les informations de L’Equipe, Igor Tudor va devoir remanier son milieu de terrain.

La Coupe du Monde n’est pas terminée ! Ce mardi, l’Argentine affrontera la Croatie pour la première demi-finale. Mercredi, ce sera au tour de l’Equipe de France de jouer face au Maroc qui s’est hissé dans le dernier carré. Cette rencontre va fortement impacter l’Olympique de Marseille !

Guendouzi et Veretout absents face à Toulouse

En effet, comme le confirme le journal L’Equipe ce lundi soir, l’Olympique de Marseille sera privée de deux de ses joueurs titulaires au milieu de terrain : Mattéo Guendouzi ainsi que Jordan Veretout. Les deux joueurs étant encore à la Coupe du Monde, ils devraient toujours être en vacance lors de la reprise.

« Tout comme le PSG, l’OM et l’OL devraient se présenter amoindris lors de la 16e journée de Ligue 1. Les Marseillais devraient ainsi être privés de Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout, deux titulaires au milieu de terrain, pour la réception de Toulouse le 29 décembre. Dans le même temps, les Toulousains devraient eux faire sans Zakaria Aboukhlal, lui aussi titulaire depuis le début de la saison. » Source : L’Equipe (12/12/22)

Les joueurs qualifiés en demi-finales de la Coupe du monde et qui devraient manquer la reprise de la Ligue 1 https://t.co/jX7H6Zp0OC pic.twitter.com/mCmhKq6BbO — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 12, 2022

Le Maroc? On va les prendre avec beaucoup de sérieux –Deschamps

En conférence de presse ce samedi soir après la victoire sur les Anglais sur le score de 2-1, Didier Deschamps n’a pas caché sa joie. Il prend en revanche très au sérieux le prochain adversaire qui, malgré le fait qu’il soit qualifié de « surprise » depuis des jours, n’est pas arrivé ici par hasard…

« C’est fabuleux. C’était un gros match. On a vraiment rencontré une très belle équipe d’Angleterre, par ce qu’elle est capable de faire athlétiquement et techniquement. On a répondu. C’est magnifique de pouvoir accéder encore au dernier carré. On a envie de suspendre un peu le temps. Ce soir, on va savourer, il y a de la qualité dans cette équipe, mais il y aussi un mental et un état d’esprit. On est peut-être un peu heureux, mais c’est nous qui leur donnons les munitions avec ces deux penalties mais c’est avec les cœurs et les tripes qu’on a tenu ce petit but d’avance. Le Maroc mérite tout notre respect et la reconnaissance. Il ne faisait peut-être pas partie des équipes qu’on attendait là, mais c’est tout sauf une surprise quand on a encaissé un but en cinq matches. On va les prendre avec beaucoup de sérieux. » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (10/12/22)