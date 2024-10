Pour Acherchour, « Amine Harit a terminé sa saison avec l’OM »

Suite à la défaite de l’Olympique de Marseille face à Strasbourg, Walid Acherchour a donné son sentiment sur la suite de la saison du club olympien. il n’est pas inquiet car des joueurs vont revenir et d’autres comme Harit, décevant, vont sortir du onze…

Sur RMC, Walid Archerchour estime qu’il n’y a pas de quoi s’inquiéter pour l’OM. « On a eu un non-match des Marseillais notamment en première mi-temps. Il sont tombé sur une bonne équipe strasbourgeoise avec un bon coach. Cette défaite va et doit faire du bien. Elle va faire redescendre tout le monde après la victoire héroïque face à l’OL. Pourquoi je ne suis pas inquiet, car les objectifs de retrouver la Ligue des Champions, je pense que De Zerbi va tirer des leçons de cette défaite, des joueurs importants comme Balerdi et Merlin vont revenir, Rabiot va apporter sa technique. De plus, je pense que Amine Harit a terminé sa saison avec l’OM, je vais un peu loin mais je pense qu’il a grillé son dernier joker et qu’il va aller sur le banc. Carboni ou Koné vont prendre sa place, je pense que Maupay va pousser Wahi sur le banc. Je ne suis pas inquiet pour cet OM sur les prochaines semaines. »

Dans l’émission d’après match sur DAZN, le journaliste Walid Acherchour avait analysé la défaite de l’OM face à Strasbourg ce dimanche soir.

Premier gros couac de la saison pour Acherchour

« La performance de l’OM est trop insuffisante. La première mi-temps est catastrophique, la deuxième c’est un peu mieux mais c’est beaucoup trop léger. Je n’ai pas compris le choix de De Zerbi de mettre Hojbjerg en défense et Kondogbia au milieu. Et puis il y a des performances individuelles qui sont trop en-deçà du standing de l’OM. C’est le premier gros couac de la saison. Le jeu de Zerbi a été lu par l’adversaire qui a maîtrisé tactiquement ce match contre l’OM. Il y a des entrées qui ont fait un peu de bien en seconde période mais ce n’est pas suffisant. Ce soir, l’OM passe totalement à côté de son match. Pour moi cette première défaite est révélatrice de certaines choses. On ne va pas tout jeter non plus mais ce soir je n’ai vraiment pas aimé la prestation des olympiens », a ainsi déclaré Walid Acherchour.

