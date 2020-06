TV : Mediapro, des surprises à venir?

Ce dimanche dans le JDD, Grégoire Margotton a évoqué l’avenir de la nouvelle chaîne Téléfoot. Selon lui, les futurs spectateurs français vont être surpris !

La nouvelle chaîne Téléfoot va arriver bientôt en France grâce au groupe Mediapro. Incarnant le projet, Grégoire Margotton a répondu aux questions du JDD ce dimanche.

je peux vous assurer que les amateurs de foot seront plus qu’agréablement surpris — MARGOTTON

Le commentateur des matchs de l’Equipe de France du groupe TF1 a hâte que le chaîne ouvre ses portes et prévient les futurs spectateurs : il y aura des surprises côtés journalistes !

A LIRE AUSSI : OM – Ligue 1 : La grosse inquiétude de Mediapro sur le Mercato

« Vous serez surpris. Au moment où certains acteurs des médias sportifs ont des difficultés, comme beaucoup d’autres malheureusement, c’est bien qu’un groupe sino-espagnol comme Mediapro propose du travail à des journalistes au chômage. Et je peux vous assurer que les amateurs de foot seront plus qu’agréablement surpris quand ils vont découvrir les incarnations de cette chaîne. Je suis, pour ma part, enthousiaste et fier que cette nouvelle chaîne s’appelle Téléfoot »

Grégoire Margotton – Source : Le Journal Du Dimanche