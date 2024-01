Un départ inattendu en attaque ? La mise au point de Molina sur la vente OM, Quentin Merlin arrive… Les 3 infos OM de ce vendredi !

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce vendredi: un départ inattendu en attaque ? La mise au point de Molina sur la déclaration (buzz) saoudienne. Un gros hic qui peut compliquer le transfert de Quentin Merlin ?

Mercato OM: un départ inattendu en attaque ?

Le mercato de l’OM devrait encore s’accélérer dans les prochains jours. Marseille veut encore se renforcer à plusieurs postes notamment en attaque. Il faudra pour cela libérer des places et céder des joueurs. Un transfert inattendu en attaque pourrait ainsi avoir lieu.



Marseille s’est renforcé en attaque en recrutant l’international camerounais Faris Moumbagna. Ce dernier participe actuellement à la CAN et apporte une solution supplémentaire à la pointe de l’attaque de Gennaro Gattuso. Quid de Vitinha ? Ce dernier tarde à s’imposer et pourrait même être poussé vers la sortie cet hiver en cas d’offre importante.

Selon les informations de l’Equipe ce jour, un départ plus inattendu pourrait intervenir d’ici la fin du mercato. Le quotidien sportif nous apprend en effet que l’AS Saint-Etienne aurait ciblé François-Régis Mughe. Les verts aimeraient se faire prêter le jeune camerounais de 19 ans jusqu’à la fin de sa saison. Ce dernier a prolongé son contrat en décembre dernier jusqu’en juin 2028. D’autres clubs de Ligue 2 seraient également intéressés.

Longoria évoque un possible départ de Sarr

Pablo Longoria évoquait hier la possibilité d’un départ de l’international Ismaïla Sarr : « Il n’y a pas d’offres officielles, il y a beaucoup de rumeurs, des discussions informelles sans rien de concret pour l’instant. C’est un joueur pénalisé par le passage en 3-5-2 car c’est un ailier. Les discussions avec le joueur sont ouvertes, on est très contents de ses performances, on croit en lui. Mais les circonstances ne sont pas celles de son arrivée », a reconnu Longoria. Sarr est actuellement sous contrat jusqu’en 2028.

Vente OM: la mise au point de Molina sur la déclaration (buzz) saoudienne

Le feuilleton de la vente OM ne s’arrête jamais ! La sortie médiatique d’un Prince Saoudien ce jeudi lors d’un entretien accordé au Média Carré a fait énormément parler, le principal intéressé serait surpris des réactions…

En effet, en réponse à ces déclarations, le journaliste l’investigation Romain Molina a tweeté, « La personne en question s’étonne de l’ampleur prise par quelques mots et ne va en aucun cas racheter le club personnellement. Rien à signaler donc. «

Vente OM, rien à signaler donc !

Le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud a été interrogé par le média Carré sur Youtube, sur la possibilité du rachat de l’OM ou Monaco par son pays. Le membre de la famille royale saoudienne a fait un commentaire qui devrait une nouvelle fois relancer les rumeurs autour de la Vente OM :

« Je pense que c’est un bon placement d’investir en France. OM, Monaco… ces équipes sont performantes. (…) Ils pourront devenir champions et être plus forts. Je connais Marseille. Marseille a joué avec Djibril Cissé, Ravanelli… C’est une bonne équipe », explique-t-il au média Carré avant d’évoquer le rêve fou de voir un jour Zinedine Zidane sur le banc marseillais. « Je ne sais pas ce qu’il se passe entre l’Arabie saoudite et Zinedine Zidane à propos de Marseille, mais tout est possible. Zinedine Zidane est un bon entraîneur et c’est une légende, bien sûr. (…) Investir dans le sport est quelque chose de bien. Si vous investissez dans des clubs comme Marseille ou Monaco, à l’étranger comme l’Arabie saoudite avec Newcastle en Premier League, je pense que c’est une bonne idée », a ainsi déclaré le Prince Abdullah Saad Abdulaziz Al Saud.

Mercato OM: un gros hic qui peut compliquer le transfert de Quentin Merlin ?

Les derniers jours du mercato risquent d’être particulièrement agités du côté de l’Olympique de Marseille. Quentin Merlin est attendu ce vendredi à Marseille, Nantes lui cherche un remplaçant et vient de voir sa priorité bloquée par Lens !

En effet, selon RMC, « le FC Nantes, qui a trouvé un accord avec l’OM pour le transfert de Quentin Merlin, cible notamment le Lensois Massadio Haïdara pour remplacer son jeune latéral gauche. Problème, Franck Haise ne compte pas voir partir l’international malien. » Le coach du RC Lens a été clair en conférence de presse ce vendredi : « Je n’ai jamais voulu son départ. Il y a des accords clubs. C’est un pilier du vestiaire, il a une grande polyvalence, je n’ai pas envie qu’il parte. Je comprends qu’il a un intérêt d’aller à Nantes. Il y a eu des discussions entre clubs mais je n’ai pas envie qu’il parte. Il n’y a pas de tension mais des échanges. Je suis manager mais pas président. On n’est pas obligé d’être d’accord ».

Lens bloque Haïdara, que va faire Kita pour Merlin ?

Selon l’Equipe, « Nantes et l’OM sont tombés d’accord pour un transfert de Quentin Merlin, de l’ordre de 12 M€. Le latéral gauche de 21 ans doit rejoindre Marseille ce vendredi. » L’OM tient enfin son latéral gauche qui va venir remplacer Renan Lodi parti en Arabie Saoudite.

Merlin arrive !

L’Olympique de Marseille cherche un successeur à Renan Lodi, transféré la semaine dernière en Arabie Saoudite contre un gros chèque (environ 22 millions d’euros hors bonus). Plusieurs noms ont été ciblés dont celui du nantais Quentin Merlin (21 ans). L’international espoir français est aujourd’hui la priorité numéro de l’OM et de son directeur sportif Mehdi Benatia. Alors qu’un accord a semble-t-il été trouvé entre Nantes et Marseille, le transfert tarde à se finaliser. et pour cause, le club breton attend de trouver son remplaçant pour libérer le jeune latéral gauche.

Visiblement déterminé à rejoindre l’OM, Quentin Merlin a décidé de mettre la pression. Ce dernier a ainsi fait savoir à sa direction qu’il n’était pas apte à jouer avec Nantes contre Brest ce week-end indique le journal Ouest France.