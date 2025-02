Angers – OM : Quelle heure, quelle chaine TV (streaming) ?

Après trois contre-performances de suite, les Olympiens se sont remis la tête à l’endroit dimanche dernier en s’imposant au Stade Vélodrome dans un spectaculaire Olympico. Pour enchaîner un deuxième succès de suite en championnat, les olympiens se déplacent sur la pelouse angevine ce dimanche à 20h45. À quelle heure et sur quelle chaine TV suivre cette rencontre en direct ? On vous explique tout…

Ce match, comptant pour la 21e journée de Ligue 1, fait donc suite au très beau succès face au rival lyonnais la semaine passée (3-2). L’OM de De Zerbi, qui a donc repris sa marche en avant la semaine dernière face aux Lyonnais peut, en cas de succès ce soir, reprendre 6 points d’avance sur Monaco, qui a perdu sa troisième suite au succès des niçois face à Lens ce samedi (2-0).

L’heure et la chaîne TV pour suivre le match

Le coup d’envoi de la rencontre entre Angers et l’Olympique de Marseille sera donné ce dimanche 9 février à 20 h 45. Le match sera diffusé en direct sur DAZN.

La déclaration de Roberto De Zerbi en conférence de presse

Lors du traditionnel exercice de la conférence de presse d’avant match ce vendredi, le coach lombard a évoqué la manière dont ses joueurs devraient se comporter face au SCO :

«Angers a peu de possession, mais ils ont des joueurs techniques. Qui savent jouer. C’est un peu un contraste avec nous. Il faut être attentif et bien défendre. On ne doit pas prendre de risques pour perdre des ballons bêtement. Il faut être prêt à réagir et rapidement récupérer le ballon. »

