Concurrents OM : La pique lancée par Letexier que Will Still n’a pas du tout appréciée !

Malgré la défaite 2-0 subie ce samedi soir par le Stade de Reims, le club reste proche de l’OM au classement de Ligue 1. Will Still, le coach, a vu rouge face à François Letexier.

Le Stade de Reims affrontait ce samedi soir le RC Lens à l’extérieur. Pour le club coachée par Will Still, il s’agissait d’une rencontre importante pour tenter de remonter au classement et titiller le podium. Seulement, les Lensois ont réussi à être plus tranchants dans leurs actions et a l’emporter.

Will Still est furieux contre Letexier

L’un des évènements de cette rencontre fut une altercation entre Will Still et l’arbitre de la rencontre, monsieur François Letexier. Comme l’explique le journaliste de Canal + Olivier Tallaron, le coach a été voir l’homme en noir après le match pour se plaindre de l’arbitrage de la rencontre.

Ce dernier lui aurait rétorqué « ne vous inquiétez pas, ça ira mieux en Angleterre », en référence aux récentes polémiques à son sujet l’envoyant en Premier League où il négocierait d’après certaines rumeurs. Le coach belge estimerait que cette réflexion faites par François Letexier était totalement déplacée. Il serait furieux d’après les informations du journaliste.

#WillStill s’est plaint de l’arbitrage auprès de François Letexier après match ce soir . Selon l’entraîneur reimois , l’arbitre lui a rétorqué : « ne vous inquiétez pas, ça ira mieux en Angleterre ». Furieux, Will Still considère ses propos déplacés #RCLSDR @CanalplusFoot — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) December 16, 2023

Les rumeurs n’ont pas perturbé le groupe d’après Will Still

« Je pense que les gens de l’extérieur, qui pensaient que ces rumeurs allaient nous pénaliser, se sont trompés sur le groupe que l’on a ici. Le groupe a réagi de la meilleure façon en faisant un très bon match. Malheureusement, on perd de deux buts, mais on doit rester positif, car dans l’ensemble, la performance est bonne » a expliqué le coach après la rencontre au micro de Canal +.