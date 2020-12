Concurrents OM : Rennes perd des points, Bourigeaud craque complètement !

Encore dans la course au podium avec Monaco, Lyon, l’OM, le LOSC et le PSG, Le Stade Rennais entre en crise en perdant une nouvelle fois des points en Ligue 1 face à Lens. Le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud a craqué en conférence de presse.

Lens a battu le Stade Rennais sur le score de 2-0 ce samedi ! Un score qui enfonce un peu plus les Bretons dans la crise après avoir pourtant bien commencé la saison en se positionnant comme un sérieux concurrent au podium.

Il faut arrêter de se mentir et se sortir les doigts du cul — BOURIGEAUD

Après la rencontre en conférence de presse, Benjamin Bourigeaud a eu des mots durs. Le milieu de terrain rennais n’en peut plus de cette situation.

« On n’a rien fait aujourd’hui. On s’est fait manger dans tous les compartiments. On n’a pas gagné un duel. Il faut arrêter de se mentir et se sortir les doigts du cul. On s’est fait niquer aujourd’hui, retourner chez nous, soulever dans les duels… Faitout Maouassa a eu des paroles crues dans le vestiaire, il a eu un discours intelligent. Ça me casse les couilles de rentrer chez moi et d’être triste et énervé alors que je devrais être heureux avec ma famille, que je ne vois déjà pas beaucoup » Benjamin Bourigeaud – Source : Ouest-France (05/12/20)