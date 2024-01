Ex OM : Le joli but de Payet (physiquement très affuté) sur action individuelle de grande classe

Dimitri Payet a vécu un moment intense lors du match entre Bangu et Vasco de Gama ce dimanche, dans le championnat de Rio de Janeiro (2-2). L’ex-joueur de l’OM a marqué un superbe but dans les derniers instants. Après beaucoup d’efforts, Payet a réussi à inscrire un joli but lors de la quatrième journée du championnat. Visiblement très affuté physiquement le milieu de terrain de 36 ans a réalisé une action individuelle de grande classe beau jeu pendant le temps additionnel.

Il a éliminé deux adversaires, puis a tiré une première fois, le gardien a repoussé. Il a ensuite récupéré le ballon dans la surface, a fait une feinte dévastatrice avant de marquer d’une frappe puissante. Le ballon a heurté le montant avant de finir au fond des filets (90e+11).

Payet pensait avoir fait le plus dur pour offrir la victoire à son équipe mais Vasgo a malheureusement concédé une égalisation à la dernière seconde après 8 minutes de temps additionnel.