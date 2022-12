Ex OM / Minots : « Il faut pleurer auprès du club pour avoir deux places. Et je n’aime pas demander »

« Le film des Minots? Je ne l’avais pas vu. Je ne pensais pas avoir autant de temps de parole ! Mais c’est sorti tout seul, je n’ai pas fait de chichis, pas d’histoire, rien, j’ai raconté cette histoire à ma façon à moi mais je vois que ça n’a pas déplu aux gens ! Une histoire inaboutie? Non, ce n’est pas une contrariété. Cette histoire pour moi et pour d’autres s’est mal terminée. On sentait qu’après cette épopée, après avoir fait tout ça, on allait recommencer comme avant, à reprendre des grands noms, des stars. Et que nous, on allait nous mettre sur le côté. C’est ça qui m’a déplu. Mais je suis un garçon de Saint-Loup, j’avais toujours rêvé de jouer à l’OM. Et quand on te demande de partir, tu t’en vas. (…) Est-ce que je reviens au Vélodrome? Non. Comme mes autres collègues l’ont dit, il faut pleurer auprès du club pour avoir deux places. Et je n’aime pas demander. Alors je regarde les matches avec mes potes et comme je suis président du club de tennis de Bois-Luzy, le dimanche soir, j’invite tous les adhérents à regarder le match. C’est aussi bien ! » Marcel De Falco – Source : La Marseillaise (13/12/22)