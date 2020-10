Mercato : Cette révélation de l’Olympiakos que l’OM a refusé…

L’une des révélations de l’Olympiakos aurait été proposé à l’Olympique de Marseille à l’époque où Andoni Zubizarreta était directeur sportif. L’Espagnol n’avait pas donné suite…

Ce mercredi soir, retour de l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions ! La première rencontre de phase de poules se déroulera en Grèce, face à l’Olympiakos. L’occasion de faire une petite analyse de l’effectif grecque. Selon Martial de Football Grec France que nous avons contacté ce mardi, l’un des joueurs important de cet effectif est Mady Camara, un milieu de terrain solide qui rappelle « Yaya Touré. »

CAMARA, PROPOSE A L’OM… ZUBI N’AVAIT PAS BRONCHE

Dans les colonnes de L’Equipe, son coéquipier Mathieu Valbuena en a dit le plus grand bien. « Il a de grosses qualités athlétiques, il peut évoluer 6 ou 8. C’est sa troisième année au club et il a vraiment décollé la saison dernière. Il vient de l’AC Ajaccio, le fossé était important. Le coach Pedro Martins l’a bien fait progresser. Il a été demandé par beaucoup de clubs anglais et italiens cet été »

Ce que l’ancien Marseillais ne dit pas mais que le quotidien sportif ajoute, c’est que le milieu de terrain a été proposé à l’OM en 2017-1018. Andoni Zubizarreta qui était alors directeur sportif à Marseille, n’avait pas donné suite. Malheureusement pour l’Olympiakos, Camara ne sera pas disponible pour la réception des Marseillais ce mercredi. Le milieu de terrain a été testé positif au COVID-19…