Mercato : L’OM était prêt à faire une offre de 16M€ ?

Longoria doit vite recruter dans le secteur offensif. L’OM était prêt à poser 16 millions d’euros sur la table pour Iliman Ndiaye. Malheureusement pour le club olympien, le sénégalais privilégierait désormais une prolongation avec Sheffield United.

Malgré plusieurs semaines de négociations et un accord contractuel trouvé, Iliman Ndiaye ne devrait finalement pas signer à l’Olympique de Marseille. Selon L’Équipe, l’OM était pourtant prêt à lâcher au moins 16 millions d’euros pour le joueur en fin de contrat en juin 2024. Mais l’international sénégalais, qui ne cesse de clamer son amour pour le club phocéen, aurait finalement décidé de rester à Sheffield United. Si le club anglais souhaitait garder son joueur, c’est Ndiaye qui aurait pris cette décision pour des raisons personnelles.

L’attaquant de 23 ans vient d’être papa et chercherait de la stabilité. À un an de la fin de son contrat, le Sénégalais a les cartes en mains concernant son avenir et il pourrait même prolonger à Sheffield dans les prochains jours.

L'attaquant de Sheffield United Iliman Ndiaye a fait part à l'OM de sa décision de rester dans son club actuel

Le dossier pas totalement fermé?

L’OM aurait cependant encore un peu d’espoir dans le dossier. Dans l’After RMC d’hier soir, Daniel Riolo a annoncé deux dernière réunions entre les dirigeants de Sheffield et Pablo Longoria, pour tenter de trouver un accord entre les deux parties.

Ndiaye n’a pas totalement fermé la porte à Marseille, mais celui qui avait un accord pour un contrat de 5 ans et une belle augmentation salariale avec l’OM, aurait fortement fait machine arrière.