Mercato OM : Cuisance, un potentiel titulaire de Villas-Boas à la place de ce joueur « surcôté »?

Dans l’After sur RMC, Jonatan MacHardy n’a pas mâché ses mots concernant Morgan Sanson. Selon lui, Michaël Cuisance va le remplacer dans le onze titulaire de Villas-Boas.

Très intéressant ce samedi face à Bordeaux (victoire 3-1 de l’OM), Michaël Cuisance a gagné des points aux yeux de son coach.

Il n’a pas sa place dans le onze de départ de Villas-Boas — MACHARDY

Jonatan MacHardy en a d’ailleurs parlé ce samedi soir dans l’After sur RMC. Selon lui, le milieu de terrain va prendre la place de Morgan Sanson qu’il trouve « surcôté ».

« Cuisance, j’ai du mal à le voir en faux numéro 9, plus haut sur le terrain. Je pense que là, il n’a pas joué à son meilleur poste. C’est un joueur qui a besoin d’être numéro 8. Quand on voit la qualité technique qu’il a, ses intentions de jeu… Je n’ai pas une dent contre lui mais Sanson est surcôté. Il n’a pas sa place dans le onze de départ de Villas-Boas. Il sauve sa place parce qu’il met des buts de temps en temps, il a une débauche d’énergie qui fait qu’il est partout et nul part sur le terrain. Cuisance est amené à prendre sa place. »

Jonatan MacHardy – Source : RMC (18/10/20)