Mercato OM : Des possibilités en Angleterre pour cette recrue estivale ?

L’OM traverse une période très délicate en Ligue 1, affichant un niveau de jeu jugé préoccupant, notamment sur le plan offensif. Le club a beaucoup recruté l’été dernier dans ce secteur mais les attaquants sont pour l’instant décevants. Cela n’empêche pas l’Angleterre de garder un œil seul l’un d’eux…

En effet, selon le journaliste Ekrem Konur, « Les clubs de Premier League surveillent la situation de l’ailier marseillais de 25 ans Ismaïla Sarr. Le club français n’envisage pas de vendre le joueur sénégalais en janvier. » Pour rappel, l’OM a sorti 13M€ pour faire venir l’ancien rennais de Watford. Même si avec 3 buts il est le meilleur buteur du club olympien en Ligue 1, ses débuts sont décevants…

