Mercato OM : Djellit critique le mercato marseillais

Après la signature d’Issa Kaboré, l’OM vient d’enregistrée sa 10 ème recrue. Pour Nabil Djellit, le club phocéen n’avait pas besoin de recruter autant de joueurs et aurait simplement dû améliorer son effectif.

Si l’OM a mit le temps pour se lancer sur le mercato estival, on peut dire qu’il le termine très fort. Après avoir recruter entre autres les internationaux français Jonathan Clauss et Jordan Veretout et la star Chilienne Alexis Sanchez, l’OM vient d’officialiser sa 10ème recrue du mercato avec Issa Kaboré.

Une équipe vice-championne de L1 devrait juste améliorer son effectif de 3 à 5 joueurs — Djellit

Si le club se montre très actif sur le marché des transferts, Nabil Djellit estime qu’une équipe Vice-championne de France ne devrait pas avoir à remodeler la quasi-totalité de son effectif. Pour lui, le renforcement de l’effectif déjà présent aurait du être la priorité de Pablo Longoria cet été. Il revient aussi sur la signature de Kaboré. Bien qu’il salue le jolie coup réalisé par l’OM, il rappelle que le joueur est seulement prêté et que l’option d’achat est beaucoup trop élevé pour les fiances du club.

« 10 recrues à l’OM. Plus que 6 et le record d’Arles-Avignon en 2010 est atteint. Une équipe vice-championne de L1 devrait juste améliorer son effectif de 3 à 5 joueurs. Sinon j’aime bien Issa Kaboré. Seul hic, à 20 M€ l’OA, on se doute bien qu’il est juste de passage » Nabil Djellit – Source : Twitter (17/08/22)