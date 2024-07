Mercato OM: « il manque un véritable taulier »

Lors de l’émission du FCM qui a eu lieu ce lundi, les intervenants sur le plateau ont évoqué le manque d’un patron en attaque depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang.

Mercato OM : « On attend un vrai taulier devant » – https://t.co/6E0drmEtdY — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 30, 2024

Hier, les intervenants en direct du plateau du FCM ont débattu sur le mercato de l‘OM, tout le monde est d’accord pour dire que l’Olympique de Marseille doit recruter un grand attaquant comme a pu l’être Aubameyang la saison passée.

Sourigna Manomay s’est exprimé sur le sujet, « Ce qui est important c’était d’avoir et ça on l’a souvent souligné la saison dernière, c’était d’avoir un taulier sur chaque ligne. En défense on sait qu’on a Balerdi, qui est renforcé par l’arrivée de Brassier, au milieu on sait qu’on a Hojbjerg qui est là. Maintenant, c’est le secteur offensif on sait que De Zerbi fait confiance à Moumbagna, maintenant on attend vrai taulier devant aussi pour venir un petit peu tu vois cadrer un peu tous ces jeunes-là. Donc oui, l’arrivée de l’arrivée de Sanchez pourrait rentrer dans cette dans cette optique là. Moi je suis plutôt de l’école de ceux qui pensent qu’il faut aussi prendre le temps et faire les choses bien, plutôt que se précipiter comme ça a été le cas l’année dernière ou l’année d’avant. En fait c’était un mercato ou parfois la même semaine t’avais 5 noms qui étaient annoncés donc on a vu le résultat. Maintenant je préfère avoir des dossiers en sous-marin comme Hojbjerg que personne n’a vu arriver et que derrière tu recrutes un taulier, plutôt que tu vois se balancer à tout va sur tous les noms qu’on va sortir. Vraiment moi je suis très content pour l’instant du mercato, je ne suis pas spécialement inquiet en tout cas par la durée que ça prend dans le recrutement. Et quand t’as un coach comme De Zerbi justement on le voit tenter énormément de combinaisons énormément de choses avec notamment on a vu rentrer quand même Sternal, Lafond, Bakola. Par contre devant, il manque un véritable taulier, quelqu’un un vrai patron de l’attaque comme pouvait l’être Aubameyang ou comme l’était Sanchez l’année d’avant. » a expliqué le suiveur de l’Olympique de Marseille.

lire aussi: Mercato OM : Fabrizio Romano confirme pour Carboni, le boss de l’Inter pose ses conditions !