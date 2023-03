Mercato OM : La Juventus accélère !

Arrivé à Turin, en prêt avec option d’achat, en provenance de l’OM, Arkadiusz Milik devrait rester chez les bianconeri. Le Corriere dello Sport et la Stampa rapportent que la Juventus négocie avec l’OM pour boucler le transfert.

La Juventus veut conserver Milik. Arrivé lors du mercato d’été 2022, de l’OM, en prêt avec option d’achat de 7 millions d’euros plus 2 en bonus, la Juventus souhaite lever cette option. Milik est arrivé à l’OM durant le mercato d’hiver 2021, en prêt avec option d’achat obligatoire, en provenance du Naples. Sa première demi-saison sous André Villas-Boas, puis sous Jorge Sampaoli se passe bien. Et Milik devient le buteur que l’OM recherchait à l’époque. Mais en 2021-2022 Milik se blesse régulièrement. Son efficacité diminue tout comme la confiance de Sampaoli qui le fait de moins en moins jouer. L’arrivée de Tudor sur le banc, à l’été 2022, ne fait pas évoluer le statut de Milik. Il quitte l’OM pour la Juventus. En 55 matchs, toutes compétitions confondues avec l’OM, Milik a inscrit 30 buts. Depuis son arrivée à la Juventus, Milik a déjà joué 23 matchs, toutes compétitions confondues, pour 8 buts. Lors de son arrivée, son coach Massimiliano Allegri s’est félicité du recrutement du polonais.

Milik est une arrivée importante

« C’est la chose la plus importante. Je suis vraiment heureux pour Milik. C’est une arrivée importante. C’est un joueur avec des statistiques impressionnantes, qui peut faire progresser nos attaquants. À mon avis, compte tenu de son style de jeu, il peut aussi jouer avec Vlahovic » Massimiliano Allegri – Source : l’Equipe (26/08/2022)

La Stampa/CorSport : La Juve souhaite conserver Arkadiusz #Milik et lever son option d’achat de 7M (+2M de bonus) avant avril. Des contacts sont déjà en cours avec l’#OM pour boucler ce transfert 👇 pic.twitter.com/YzPW3OHErr — GuillaumeMP (@Guillaumemp) March 23, 2023

Selon le Corriere Dello Sport et la Stampa, la Juventus souhaite conserver Milik malgré ses quelques blessures. De plus, l’attaquant souhaite rester à Turin les 15 points de retrait de la Juventus, dont le club a fait appel, et une potentielle absence de coupe d’Europe la saison prochaine pour la Juventus.