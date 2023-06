Mercato OM : Les doutes de Jean-Charles De Bono concernant Marcelino

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Jean-Charles de Bono, consultant FCM depuis de nombreuses années maintenant, s’est exprimé sur une possible arrivée de Marcelino dans l’émission Débat Foot Marseille (avant que l’accord ne soit annoncé cette nuit).

Marcelino en 14 ans comme entraîneur, il a fait 11 clubs

Invité de l’émission Débat Foot Marseille avant l’accord avec Marcelino, Jean-Charles de Bono s’est exprimé concernant le profil du technicien. L’ancien joueur de l‘Olympique de Marseille a des doutes sur le probable nouvel entraîneur de l‘OM : « Il n’a pas entraîné de la saison ! Déjà, je trouve que ça pose un petit problème. il a entraîné seulement en Espagne, en 14 ans comme entraîneur, il a fait 11 clubs. Moi ça me dérange, j’ai toujours tendance à regarder les parcours des entraîneurs, les parcours des joueurs quand ils viennent à l’Olympique de Marseille. Je trouve que ça fait peu mercenaire .Ce plan C, comme tu dis, moi j’attends de voir. Je ne connais pas véritablement, je ne connais pas son football, par contre en l’occurrence Longoria le connaît très bien. Il a travaillé avec lui (ndlr: à Huesca et à Valence). »

Le choix Marcelino. « je ne suis pas certains que ce sera lui… » @charles_debono #OM #MercatOM pic.twitter.com/qmoCwDW7NG — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 20, 2023

Marcelino : le nouveau favori

Avec les échecs des pistes Gallardo et Fonseca, maintenant pour l’Olympique de Marseille, le grand favori s’appelle Marcelino (57 ans). L’Espagnol a l’avantage de très bien connaître Pablo Longoria car ils ont travaillé ensemble à deux reprises en Espagne, une première fois à Huesca puis à Valence, où ils ont notamment remporté la Copa Del Rey ensemble.

Il y a 2 ans jour pour jour, le Valencia CF gagnait la Copa Del Rey face à Barcelone ( 2-1) 🥳🏆. Un sacre venu récompenser le gros travail effectué par Alemany, Longoria et Marcelino. La suite ? On la connaît.. pic.twitter.com/d8njwLC02F — Valencia CF 🇫🇷🦇 (@ValenceCF_FR) May 25, 2021

Selon le journaliste Mohamed Bouhafsi, les deux derniers candidats en course pour succéder à Igor Tudor sont donc désormais Marcelino et Christophe Galtier, dont le nom vient de ressortir dans la presse comme une possibilité crédible.