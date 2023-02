Mercato OM : Longoria s’intéresse à une révélation de Ligue 1 ?

Avec 16 buts en 21 matchs avec Reims, Folarin Balogun impressionne. Ses performances attirent de nombreux clubs européens et l’OM ferait partie des prétendants à son recrutement…

Folarin Balogun serait dans le viseur de l’OM. Le buteur anglais de 21 ans réalise une bonne saison avec le Stade de Reims. Balogun signe son premier contrat professionnel à Arsenal, après avoir été formé au club. Mais en deux saisons, il ne joue que 10 matchs toutes compétition confondues avec Arsenal, pour seulement 2 buts. Au mercato d’hiver 2022 il est prêté à Middlesbrough, en D2 anglaise, mais il ne marque que 3 buts en 21 matchs. Il est de nouveau prêté au mercato d’été 2022, cette fois à Reims, sans option d’achat, pour pallier au départ d’Hugo Ekitike vers le PSG. Il a, à date, joué 21 matchs et a marqué 16 buts, toutes compétitions confondues avec Reims.

Avec ses bonnes performances Balogun intéresse de nombreux clubs. Selon le Daily Mail, le Milan AC, Villarreal et l’OM s’intéresseraient à lui.

‘’Balogun est incroyable. Il a une grande lucidité sur le penalty et ensuite, il met deux buts d’une qualité exceptionnelle. Ça montre l’attaquant et le personnage qu’il est. Il travaille énormément pour permettre à l’équipe d’être dans cette situation là. C’est magnifique !’’ Will Still – Source : L’Equipe (2/02/2023)

Pace, strength, confidence and composure. 15 Ligue 1 goals for Balogun now, and they’ve all been very different. #Arsenal need to bring him back next season. The boy is a special talent. #afc pic.twitter.com/MU1IksSS0V

— Adam Keys (@adamkeys_) February 12, 2023