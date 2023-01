Mercato OM: Un montant élevé pour Malinovskyi, Longoria le plus intéressé ?

Pablo Longoria est très intéressé par Ruslan Malinovskyi. Cependant, le président de l’OM doit convaincre le joueur et son club l’Atalanta, mais aussi faire face à la concurrence anglaise…

Sky Sports confirme que le milieu de terrain ukrainien Ruslan Malinovskyi est suivi par des équipes de Premier League cependant « le club français de Marseille est le plus intéressé. Atalanta ne le vendra cependant pas facilement et le valorise à plus de 15 millions d’euros. » Le média anglais explique aussi que les Spurs hésitent à payer un gros montant de transfert pour les joueurs de 30 ans ou plus et Malinovskyi aura 30 ans en mai.

Ruslan Malinovskyi; wants to move to the Premier League this month. Showing strongest interest now is French club Marseille though. Atalanta want £13m (€15m). #Spurs reluctant to pay fees for players turning 30 and above. He’s still contracted to 2025. https://t.co/OzHTtF6aQx pic.twitter.com/V7kNPiSiHO