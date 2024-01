Mercato OM : Une nouvelle piste offensive…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors qu’un possible départ de Vitinha vers le Genoa est en discussion, l’OM pourrait tenter de recruter un joueur offensif avant la clôture du mercato hivernal. Un ailier marocain serait visé…

Selon Sportnewsafrica.com, « Marseille et Lille ont une cible commune pour ce mercato hivernal. Il s’agit de l’ailier gauche marocain Annas Zaroury âgé de 23 ans. Selon RMC, le club nordiste, possèderait cependant une longueur d’avance dans ce dossier. Cette saison le joueur n’a participé qu’à 5 rencontres de Premier League avec Burnley. Un départ dans l’un de ces 2 clubs pourrait lui permettre de se relancer. »

L’OM s’intéresse à Annas Zaroury

Le journaliste pour les Lions de l’Atlas qui suit le Maroc et les joueurs marocain Hakim Zouhri nous a livré quelques mots sur le milieu offensif de Burnley, Annas Zaroury. « il a fait une super saison l’an dernier et un gros début de saison après il s’est un peu éteint mais il sait jouer sur tout le front de l’attaque sauf avant centre (mais 2eme attaquants oui!) il a fait la coupe du monde avec le Maroc. » Mais face à la forte conccurence, ce dernier n’a pas été convoqué pour cette CAN, même si le sélectionneur Regragui compte sur lui. Hakim Zouhri nous précise que Burnley serait ouvert à l’idée d’un prêt jusqu’en juin et que le FC Séville serait aussi sur le coup…