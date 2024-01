OM : Cette erreur de Gigot qui va coûter cher aux Marseillais

L’Olympique de Marseille a concédé un nul face à Strasbourg en toute fin de rencontre ce samedi soir. Une erreur de Samuel Gigot va coûter cher à l’OM.

Ce vendredi l’OM a ouvert la reprise de la Ligue 1 pour l’année 2024 au Vélodrome. La réception de Strasbourg ne s’est pas déroulée comme prévue avec un match nul concédé en toute fin de match. Pourtant, la rencontre avait très bien débuté avec un but de Samuel Gigot de la tête dans les 3 premières minutes de jeu.

Gigot suspendu face à Monaco

Seulement, en fin de match, le défenseur français a fait une grosse erreur qui va coûter cher à l’Olympique de Marseille dans les prochaines semaines. En effet, le Français a participé à une échauffourée entre les Marseillais et Strasbourgeois dans la surface avant le corner de Veretout dans le temps additionnel.

L’arbitre n’a pas mis beaucoup de temps à réagir et a mis un carton jaune à Samuel Gigot. Résultat, le natif d’Avignon sera suspendu pour le match face à l’AS Monaco qui aura lieu dans deux semaines en Ligue 1. Une grosse erreur qui va mettre l’OM dans une mauvaise posture, surtout si Chancel Mbemba ne revient pas de la CAN d’ici là.

Le gros aveu de Gennaro Gattuso

L’Olympique de Marseille s’est fait surprendre en fin de match par Strasbourg. En conférence de presse, le coach Gennaro Gattuso s’est exprimé à ce sujet et a pris ses responsabilités sur la fin de match décevante des Marseillais !

Gattuso : « C’est de ma faute. Je pense que je n’ai pas été assez bon. Ça s’est déjà produit. Ça m’énerve. C’est ma responsabilité, il y a quelque chose que je n’arrive pas à changer. » #OMRCSA — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 12, 2024

« C’est de ma faute. Je pense que je n’ai pas été assez bon. Ça s’est déjà produit. Ça m’énerve. C’est ma responsabilité, il y a quelque chose que je n’arrive pas à changer, a avoué le coach. Ce serait facile pour moi de venir devant vous et de me dédouaner en disant qu’il me manque des joueurs. Oui la CAN nous pénalise mais s’il n’y avait pas eu ce but à la 90′, on parlerait du match différemment. Je sais que Clauss a aussi joué à gauche l’an dernier mais Murillo avait aussi mérité par rapport à ces performances. Peut-être que dans la conclusion des actions Clauss a un peu plus de qualité mais je ne voulais pas trop changer et laisser un peu de continuité. »